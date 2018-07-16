16.07.2018 13:30 Общество, Экономика
За получение взятки задержан директор ОАО "Стеклозавод "Неман"
Минск, 16 июля. Сотрудниками девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси с поличным задержаны директор ОАО "Стеклозавод "Неман" и начальник одного из управлений предприятия.
Как сообщает МВД, должностные лица получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору.
По имеющейся в МВД информации, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции.
Следственным комитетом Беларуси в отношении должностных лиц стеклозавода и представителя коммерческой структуры возбуждены уголовные дела.
Продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных лиц.
Как сообщает МВД, должностные лица получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору.
По имеющейся в МВД информации, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции.
Следственным комитетом Беларуси в отношении должностных лиц стеклозавода и представителя коммерческой структуры возбуждены уголовные дела.
Продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных лиц.