За получение взятки задержан директор ОАО "Стеклозавод "Неман"

Минск, 16 июля. Сотрудниками девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси с поличным задержаны директор ОАО "Стеклозавод "Неман" и начальник одного из управлений предприятия.



Как сообщает МВД, должностные лица получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору.



По имеющейся в МВД информации, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции.



Следственным комитетом Беларуси в отношении должностных лиц стеклозавода и представителя коммерческой структуры возбуждены уголовные дела.



Продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных лиц.