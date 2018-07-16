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Дата распечатки: 16.07.2018 14:53
 
16.07.2018 13:30 Общество, Экономика

За получение взятки задержан директор ОАО "Стеклозавод "Неман"

Минск, 16 июля. Сотрудниками девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси с поличным задержаны директор ОАО "Стеклозавод "Неман" и начальник одного из управлений предприятия.

Как сообщает МВД, должностные лица получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору.

По имеющейся в МВД информации, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции.

Следственным комитетом Беларуси в отношении должностных лиц стеклозавода и представителя коммерческой структуры возбуждены уголовные дела.

Продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных лиц.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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