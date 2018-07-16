Активистка Виктория Биран оштрафована за фото у здания МВД

Минск, 16 июля. Общественная активистка, сооснователь гендерного проекта Makeout Виктория Биран оштрафована за фото у здания МВД на 15 базовых величин (367,5 рубля). Такое решение вынесла 16 июля судья суда Центрального района Минска Виктория Шабуня во время повторного рассмотрения протокола, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Биран признана виновной в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).



В отношении активистки ранее были составлены три аналогичных административных протокола за фото с транспарантом в разных местах столицы, однако суды Московского, Ленинского и Центрального района Минска отправили их на доработку в соответствующие РУВД.

Как одиночный пикет сотрудники милиции расценили фотографии с плакатом "Сами вы подделка", которые активистка сделала на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства 24 мая. Таким образом Биран выразила свое отношение к позиции Министерства внутренних дел о правах людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщалось, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, на здании посольства Великобритании в Минске был вывешен радужный флаг.



20 мая на сайте МВД появился комментарий, в котором выражалось сожаление в связи с этим. "Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя.<…> Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Но что он из себя представляет? Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым. Причина тому очевидна — подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских. А заявления подобного рода — вызов этим ценностям", — говорилось в комментарии МВД.



"ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за "свои права", и сам день сообщества — всего лишь подделка! — заявили в МВД. — Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы — за подлинное, они не пройдут!"



7 июня министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что, не возмутившись вывешиванием радужного ЛГБТ-флага на здании посольства Великобритании, гражданское общество Беларуси не прошло "проверку на зрелость". По его словам, в Беларуси есть "определенные группы граждан", которые, как они сами считают, "в той или иной степени подвергались и будут подвергаться какой-то дискриминации. "Я так не считаю. Я считаю, что дискриминации у нас никакой нет, — подчеркнул глава МВД. — Кроме законов есть правила сосуществования, которые должны уважать все, в том числе представители иностранных государств. В этом тоже есть дипломатия. Но есть и плюрализм — есть одно мнение, должно существовать и другое".