Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, потерявшего сына в ДТП в Сенненском районе

Минск, 16 июля. Сенненским районным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний ребенок, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



Как сообщалось ранее, авария произошла утром 14 июля.



По информации следственных органов, 14 июля автомобиль Opel Zаfirа под управлением жителя Сенно двигался по автодороге Сенно — Витебск в сторону Витебска. Вблизи деревни Задорожье Сенненского района около 8.40 совершил наезд на внезапно выбежавшую на проезжую часть дороги собаку, после чего съехал в левый кювет и опрокинулся.



В результате дорожно-транспортного происшествия ехавший в автомобиле в качестве пассажира девятилетний сын водителя получил тяжкие телесные повреждения, от которых позже скончался в реанимации.



С телесными повреждениями были госпитализированы водитель автомобиля, а также ехавшие в качестве пассажиров его 29-летняя супруга и 49-летняя женщина. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в удерживающем устройстве.



В отношении 29-летнего водителя следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).



С участием экспертов следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и автотехническую экспертизы, устанавливают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.