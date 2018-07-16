Факультет журналистики БГУ возглавила Ольга Самусевич

Минск, 16 июля. Деканом факультета журналистики Белорусского государственного университета назначена Ольга Самусевич, сообщает пресс-служба БГУ. Приказ об этом ректор университета Андрей Король подписал 13 июля.



Ольга Самусевич родилась в 1977 году в Минске. Кандидат филологических наук, доцент. С отличием окончила филологический факультет по специальности "Белорусский язык и литература. Русский язык и литература". В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию. В БГУ работает с 2002 года, начинала как преподаватель кафедры стилистики и литературного редактирования факультета журналистики, в последние годы являлась заместителем директора Института журналистики.



Деканом созданного факультета повышения квалификации и подготовки назначена Наталья Манцурова, которая раньше заведовала кафедрой менеджмента и экономики социальной сферы факультета социокультурных коммуникаций .



Напомним, в апреле в БГУ ликвидирован действовавший с 2008 года Институт журналистики. Он реорганизован в два отдельных факультета — журналистики и повышения квалификации и подготовки.



По неофициальной информации, Сергей Дубовик, который возглавлял Институт журналистики с момента основания, а факультет журналистики — с 2005 года, был уволен по собственному желанию.



Александр Лукашенко 10 апреля на встрече с представителями государственных СМИ коснулся вопроса подготовки журналистских кадров. Он подчеркнул, что "надо подбирать тех людей, которые после учебы будут востребованы в профессии", поскольку "профессия журналиста — особая". "И очень важно, чтобы на журфак шли именно те, кто увлечен журналистикой и после учебы будет трудиться в СМИ. Если отучился, то должен работать по специальности", — считает глава государства. Лукашенко поставил задачу решить проблему обеспечения кадрами средств массовой информации.