Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/16/964978/
Дата распечатки: 16.07.2018 16:20
 
16.07.2018 15:10 Экономика, Общество

Белорусская IT-компания Itransition продала миноритарный пакет акций инвестфонду Baring Vostok

Минск, 16 июля. Крупная белорусская IT-компания Itransition продала миноритарный пакет акций компании инвестиционному фонду Baring Vostok. Как сообщили БелаПАН в организации, сделка уже завершена, ее сумма пока не называется.

Сделка позволит компании Itransition значительно усилить сервисное предложение, расширить географию присутствия и продолжить активно развивать отрасль, привлекая на работу новых специалистов, отметили в компании.

По словам генерального директора компании Алексея Демичева, начиная сотрудничество с Baring Vostok, Itransition "надеется на активный рост в текущих и новых регионах". Основной упор в новом сотрудничестве будет делаться на усилении позиций компании на ключевых рынках сбыта — США и Евросоюза, подчеркнул он.

"Мы очень высоко ценим возможность стать партнерами компании и видим большие перспективы роста Itransition с учетом сильной команды менеджеров и основателей, высокой квалификации инженерных кадров в Беларуси и быстро растущего рынка заказных разработок. Высокий уровень IT-образования в Беларуси и продолжающаяся государственная поддержка IT-отрасли создают хорошие перспективы для расширения бизнеса", — прокомментировала начало сотрудничества старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

Itransition является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения в Беларуси. Центры разработки компании находятся в Минске, Гродно, Могилеве, Полоцке и Бресте. Офисы компании открыты в США, Великобритании и России.

Baring Vostok специализируется на прямых инвестициях в России и странах СНГ. Инвесторами фонда являются компании из США, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока. С 1994 года фонды компании инвестировали более 2,8 млрд долларов в 80 проектов, среди которых ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и медиа, в потребительском секторе. В настоящее время привлеченный капитал фондов составляет 3,7 млрд долларов.

Алексей Александров, БелаПАН.

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