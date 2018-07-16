Белорусская IT-компания Itransition продала миноритарный пакет акций инвестфонду Baring Vostok

Минск, 16 июля. Крупная белорусская IT-компания Itransition продала миноритарный пакет акций компании инвестиционному фонду Baring Vostok. Как сообщили БелаПАН в организации, сделка уже завершена, ее сумма пока не называется.



Сделка позволит компании Itransition значительно усилить сервисное предложение, расширить географию присутствия и продолжить активно развивать отрасль, привлекая на работу новых специалистов, отметили в компании.



По словам генерального директора компании Алексея Демичева, начиная сотрудничество с Baring Vostok, Itransition "надеется на активный рост в текущих и новых регионах". Основной упор в новом сотрудничестве будет делаться на усилении позиций компании на ключевых рынках сбыта — США и Евросоюза, подчеркнул он.



"Мы очень высоко ценим возможность стать партнерами компании и видим большие перспективы роста Itransition с учетом сильной команды менеджеров и основателей, высокой квалификации инженерных кадров в Беларуси и быстро растущего рынка заказных разработок. Высокий уровень IT-образования в Беларуси и продолжающаяся государственная поддержка IT-отрасли создают хорошие перспективы для расширения бизнеса", — прокомментировала начало сотрудничества старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.



Itransition является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения в Беларуси. Центры разработки компании находятся в Минске, Гродно, Могилеве, Полоцке и Бресте. Офисы компании открыты в США, Великобритании и России.



Baring Vostok специализируется на прямых инвестициях в России и странах СНГ. Инвесторами фонда являются компании из США, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока. С 1994 года фонды компании инвестировали более 2,8 млрд долларов в 80 проектов, среди которых ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и медиа, в потребительском секторе. В настоящее время привлеченный капитал фондов составляет 3,7 млрд долларов.