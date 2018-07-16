На стройплощадке БелАЭС погиб российский монтажник

Минск, 16 июля. На площадке строящейся в Островце (Гродненская область) Белорусской атомной электростанции произошло ЧП со смертельным исходом.



"Несчастный случай со смертельным исходом при падении с высоты произошел 16 июля 2018 года на площадке строительства Белорусской АЭС с монтажником российской субподрядной организации", — сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.



Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются в установленном порядке.



Белорусская АЭС возводится вблизи белорусско-литовской границы за счет кредита России. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.