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Дата распечатки: 16.07.2018 16:20
 
16.07.2018 14:57 Общество

На стройплощадке БелАЭС погиб российский монтажник

Минск, 16 июля. На площадке строящейся в Островце (Гродненская область) Белорусской атомной электростанции произошло ЧП со смертельным исходом.

"Несчастный случай со смертельным исходом при падении с высоты произошел 16 июля 2018 года на площадке строительства Белорусской АЭС с монтажником российской субподрядной организации", — сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются в установленном порядке.

Белорусская АЭС возводится вблизи белорусско-литовской границы за счет кредита России. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.
Алексей Александров, БелаПАН.

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