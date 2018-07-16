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Дата распечатки: 16.07.2018 18:00
 
16.07.2018 16:42 Общество

Следствие проводит проверку в связи с гибелью монтажника на строительстве АЭС в Островце

Минск, 16 июля. В Островце следователи проводят проверку по факту гибели утром 16 июля при падении с высоты на площадке строительства Белорусской АЭС стажера-монтажника 1976 года рождения российской субподрядной организации, гражданина Беларуси. Об этом БелаПАН сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Напомним, информацию о гибели монтажника сегодня днем распространило Министерство энергетики Беларуси.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.

"Проблема производственного травматизма находится на особом контроле управления Следственного комитета по Гродненской области. С начала текущего года в районные следственные подразделения поступило 89 сообщений о травмировании граждан на рабочих местах, в том числе о восьми фактах с их гибелью", — сообщил официальный представитель УСК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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