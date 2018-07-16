Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26—27 июля в Санкт-Петербурге

Минск, 16 июля. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством российского премьер-министра Дмитрия Медведева 26—27 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства России.



В нем планируется участие глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.



"В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС", — говорится в сообщении.



Предыдущее заседание межправительственного совета интеграционного объединения состоялось 2 февраля в Алматы (Казахстан). Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на нем заявил, что обязательства, взятые на себя государствами — участниками Евразийского экономического союза, должны быть полностью и безусловно выполнены. "Если мы пообещали нашим народам создать к 2025 году общие рынки нефти и нефтепродуктов и общий рынок газа, значит, мы должны их создать в намеченные сроки и подвести тем самым топливно-сырьевую базу под функционирование всего союза. Но не разом или одним махом, а идти поступательно, делая каждый год в этом направлении необходимые шаги", — сказал он.