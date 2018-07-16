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Дата распечатки: 16.07.2018 18:00
 
16.07.2018 17:06 Экономика

Минтранс предлагает продлить освобождение грузовиков стандарта Евро-6 от утилизационного сбора

Минск, 16 июля. В Беларуси предлагается продлить освобождение грузовых автомобилей стандарта Евро-6 от уплаты утилизационного сбора. Соответствующий проект указа президента размещен на сайте Министерства транспорта и коммуникаций для общественного обсуждения.

Проект разработан с целью развития международных автомобильных перевозок грузов. Он предусматривает продление на 2019—2020 годы срока действия указа главы государства № 67 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов" в части освобождения от уплаты утилизационного сбора транспортных средств экологического класса 6. К ним относятся тягачи седельные с полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторный транспорт для перевозки грузов с полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн.

Предложения по проекту указа можно направить в министерство до 20 июля текущего года включительно.

Указ № 67 подписан 16 февраля 2018 года. По информации пресс-службы президента, это решение принято "для развития международных перевозок грузов отечественными автоперевозчиками".
Алексей Александров, БелаПАН.

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