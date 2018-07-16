Россельхознадзор не пропустил в Россию почти полтонны мясной продукции из Беларуси

Минск, 16 июля. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз из Беларуси в России 495 кг замороженных мясных блоков.



Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, груз везли в микроавтобусе в Московскую область.



При проведении контроля в пункте принятия уведомлений "Красный камень" (автодорога М13) специалистами российского ведомства было установлено, что мясная продукция перевозится без необходимых ветеринарных документов, в антисанитарных условиях, с нарушением правил транспортировки в автомобиле, не оснащенном приборами измерения температуры и поддержания ее на должном уровне.



В связи указанными нарушениями принято решение вернуть груз белорусскому отправителю.