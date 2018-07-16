Набор в роту информационных технологий Вооруженных сил Беларуси планируется в конце текущего года

Минск, 16 июля. Направление граждан для комплектования роты информационных технологий Вооруженных сил Беларуси планируется в конце текущего года, сообщает Министерство обороны.



Подразделение будет укомплектовано военнослужащими срочной военной службы из числа граждан, которые добились наибольших успехов в области информационных технологий, как правило, имеющих высшее профессиональное образование по интересующим Минобороны специальностям и изъявивших желание проходить военную службу в данной роте.



Каждому специалисту роты информационных технологий будет определен научный руководитель, прежде всего для того, чтобы не была потеряна полученная квалификация. В интересах Минобороны военнослужащие будут выполнять конкретные научно-прикладные задачи, а также продолжат участие в уже начатых научных программах.



В настоящее время разрабатывается соответствующая нормативно-правовая документация, проводится комплекс мероприятий по оборудованию специальных рабочих мест, создаются все необходимые условия для работы.



О том, что в 2018 году в Вооруженных силах создадут специализированную роту, которая будет заниматься вопросами информационной и кибербезопасности, сообщил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков в интервью программе "Контуры" телеканала ОНТ 25 февраля.