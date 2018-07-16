Беларусь и ЕС вновь подтвердили приверженность плану действий по иранской ядерной программе

Минск, 16 июля. Беларусь и Евросоюз вновь подтвердили приверженность совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и значение этого документа для сохранения регионального мира и безопасности. Об этом заявлено 16 июля на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.



Как сообщает пресс-служба МИД, Викторин проинформировала собеседника о результатах заседания в Вене совместной комиссии на уровне министров по совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.



В свою очередь Дапкюнас отметил, что необходимо продолжить поиск практических путей сохранения совместного всеобъемлющего плана действий. Он также заявил о важности разработки и согласования коллективных механизмов сотрудничества, которые могли бы нейтрализовать последствия односторонних экстерриториальных санкций.



Кроме того, стороны обсудили развитие взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом в области защиты прав человека, в том числе в контексте участия белорусских представителей в саммите "Открытое правительство" в Тбилиси (Грузия) по проблематике взаимодействия гражданского общества и властей и предстоящего в Минске 17 июля пятого раунда двустороннего диалога по правам человека.