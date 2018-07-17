На глазах у Марадоны брестское "Динамо" проиграло "Шахтеру"

Минск, 17 июля. 13 туров не знают поражений футболисты «Шахтера» (9 побед, 4 ничьи, разница мячей 18-3). 16 июля солигорская команда выиграла в Бресте у "Динамо" — 3:1 (Кузьменок, 32, Бакай, 64, с пенальти, Лаптев, 86 — Савицкий, 25). На матче присутствовал назначенный в мае новый председатель правления "Динамо" известный в прошлом футболист Диего Марадона, который впервые прибыл в Брест.



Остальные результаты 16-го тура (13—16 июля): "Слуцк" — "Гомель" — 0:1 (Батищев, 28), "Минск" — "Луч" — 3:1 (Шевченко, 30, 79, Бахар, 38 — Семенов, 15), "Смолевичи" — БАТЭ — 2:3 (Лухтанов, 17, Яблонский, 40, в свои ворота — Драгун, 11, Иванич, 18, Скавыш, 50), "Витебск" — "Неман" — 5:1 (Вергейчик, 16, с пенальти, Матвеенко, 33, 44, 66, Печенин, 90+2 — Жуковский, 23, с пенальти), "Днепр" — "Городея" — 1:2 (Шепелев, 90 — Лебедев, 33, 76), "Динамо" Бр — "Шахтер", "Торпедо" — "Ислочь" — 1:1 (Кленье, 88 — Талейко, 9). Матч "Торпедо-БелАЗ" — "Динамо" Мн перенесен на 26 сентября по просьбе столичного клуба, участвующего в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы).



В туре забито 25 мячей (хозяевами — 13, гостями — 12). С начала чемпионата забито 256 мячей (140 и 116). Средняя результативность в туре составила рекордные 3,57 гола за игру (с начала чемпионата — 2,02). Хозяева одержали 2 победы (всего — 50), 1 матч свели вничью (37) и 4 проиграли (40). Зафиксировано 16 вариантов счета: 1:0 (36 раз; 28%), 2:0 (19), 2:1, 1:1 (по 18), 0:0 (16), 3:1 (6), 3:0 (3), 3:2, 2:2 (по 2), 6:1, 6:0, 5:2, 5:1 5:0, 4:0 и 3:3 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 41 очко (разница мячей 28-10), "Витебск" — 34 (25-10), "Динамо" Мн — 34 (20-7), "Шахтер" — 32 (19-6), "Слуцк" — 27 (18-11), "Динамо" Бр — 25 (28-20), "Неман" — 25 (17-18), "Торпедо-БелАЗ" — 24 (15-11), "Ислочь" — 17 (9-14), "Минск" — 15 (18-20), "Смолевичи" — 14 (13-17), "Гомель" — 13 (7-21), "Городея" — 11 (11-22), "Днепр" — 11 (9-21), "Торпедо" — 11 (7-20), "Луч" — 10 (12-28).



Следующий тур пройдет 20—23 июля: "Неман" — "Слуцк", БАТЭ — "Минск", "Гомель" — "Днепр", "Городея" — "Торпедо", "Луч" — "Динамо" Бр, "Шахтер" — "Витебск", "Ислочь" — "Динамо" Мн, "Смолевичи" — "Торпедо-БелАЗ".