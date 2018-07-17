В Могилевской области порывистый ветер стал причиной повреждения кровли районной больницы и падения дерева на автомобиль

Минск, 17 июля. Порывистый ветер стал причиной двух происшествий в Могилевской области.



Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, 16 июля в результате порывов ветра (до 17 м/с), произошло повреждение кровли из металлопрофиля на площади 150 квадратных метров здания терапевтического корпуса Центральной районной больницы в Горках по ул. Кирова. Никто не пострадал.



В результате падения дерева по Ленинскому бульвару в Могилеве, поврежден легковой автомобиль "Мицубиси Паджеро" 2008 года выпуска . Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки подразделения МЧС Могилевской области совершили 25 выездов, в том числе одни из них тушение пожара в Горецком районе и 24 — на оказание технической помощи.

