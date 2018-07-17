МИД: Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступит в силу 10 августа

Минск, 17 июля. Соглашение между правительствами Республики Беларусь и Китайской Народной Республики о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов вступит в силу 10 августа 2018 года, сообщает пресс-служба МИД.



Документ был подписан в Циндао (КНР) 10 июня текущего года.



Соглашение предусматривает, что граждане одного государства смогут въезжать, пребывать на территории другого государства без визы не более 30 дней и не более 90 дней в году. Если граждане одной страны намерены находиться на территории другого государства более 30 дней либо проживать, обучаться, заниматься трудовой, журналистской и иной деятельностью, требующей предварительного разрешения от компетентных госорганов, соответствующая виза должна быть оформлена заранее.



На основании соглашения граждане обеих стран должны осуществлять въезд, выезд или транзит только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска государства другой стороны и при условии выполнения необходимых формальностей, предусмотренных регламентами компетентных органов данного государства.



Стороны оставили за собой право отказать во въезде на свою территорию нежелательному или неприемлемому лицу другой стороны или прекратить пребывание таких лиц на своей территории без объяснения причин.



Беларусь завершила процедуру ратификации соглашения 28 июня.