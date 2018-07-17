Главы следственных комитетов Беларуси и России обсудили опыт борьбы с коррупцией

Минск, 17 июля. Главы следственных комитетов Беларуси Иван Носкевич и России Александр Бастрыкин на встрече в Москве 16 июля обсудили опыт борьбы с коррупцией.



Как сообщает пресс-служба СК Беларуси, представители ведомств обсудили "ряд актуальных вопросов в части противодействия коррупции с учетом практики оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам", направления сотрудников Следственного комитета Беларуси на курсы повышения квалификации в России и сотрудничества российских коллег с научно-практическим журналом "Предварительное расследование".



Носкевич подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с РФ. "Александр Григорьевич Лукашенко ранее уже отмечал необходимость высокого уровня взаимодействия между нашими структурами. Конструктивный диалог, эффективное сотрудничество, а также обмен практикой следственных органов двух стран, безусловно, привносит существенный вклад в развитие методик нашей работы", — сказал он.



Как подчеркнул Бастрыкин, в борьбе с коррупцией важна роль международного сотрудничества. "Такая противоправная деятельность, как коррупция, подрывает основы эффективного функционирования государства и его институтов, поступательного развития гражданского общества, устойчивого повышения уровня жизни и благосостояния населения", — цитирует его пресс-служба СК РФ.



"Своевременный обмен значимой информацией способствует не только получению новых доказательств, но и пресечению действий, направленных на сокрытие и уничтожение следов преступлений, и предотвращению давления на свидетелей и потерпевших с целью изменения показаний. В рамках создаваемых следственно-оперативных групп принимаются исчерпывающие меры, направленные на оптимизацию работы и интеграцию совместных усилий по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории", — заявил Бастрыкин.



По результатам встречи стороны сошлись во мнении, что подобные мероприятия способствуют совершенствованию досудебного уголовного производства.



Белорусская делегация также приняла участие в международной научно-практической конференции на тему "Предупреждение и противодействие коррупции", которая состоялась в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. На ней выступил следователь по особо важным делам СК Беларуси Юрий Каменецкий. "В своем выступлении на тему "Противодействие коррупционным преступлениям в Республике Беларусь" он рассказал присутствующим о существующих тенденциях и планомерном совершенствовании методики расследования уголовных дел данной категории", — отметили в пресс-службе.