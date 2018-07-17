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Дата распечатки: 17.07.2018 14:19
 
17.07.2018 12:53 Политика, Общество

Лукашенко: Гражданское общество — это не три оппозиционера, два чиновника и еще какие-то организации, это граждане страны

Минск, 17 июля. Гражданское общество — это не "три оппозиционера, два чиновника и еще какие-то организации", это граждане страны, заявил Александр Лукашенко 17 июля на встрече с национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной.

Белорусский официальный лидер поинтересовался о положении дел в Белорусском союзе женщин, который возглавляет Щеткина. По его словам, этот вопрос тоже для него важен, потому что в стране "периодически поднимается тема развития гражданского общества, особенно в так называемых либеральных кругах".

"Мы четко определили, что такое гражданское общество в Беларуси: это не то что три оппозиционера, два чиновника и еще какие-то организации. Гражданское общество — это граждане. А граждане нашей страны в своем большинстве — это и ветераны, и молодежь, которую представляют наши, как я их называю, комсомольцы — БРСМ, это профсоюзы и женская организация", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Отдельно во время встречи была затронута реализация декрета о содействии занятости. Ранее Лукашенко поручал контролировать этот вопрос руководству Совета Республики. "Вы в теме. Вы, может быть, даже лучше, чем кто-либо в стране знаете концепцию этого декрета", — отметил официальный лидер.

Как заявил Лукашенко, альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет. "Когда-то Организация Объединенных Наций приняла соответствующую резолюцию. Мы участвовали в обсуждении Целей устойчивого развития до 2030 года и договорились о том, что будем содействовать этому плану Организации Объединенных Наций, тем более что это в наших интересах, — сказал он. — Альтернативы в этом нет, цели нормальные".

Белорусский руководитель отметил, что каждая страна стремится достигнуть Целей устойчивого развития. "Это значит, получить свое развитие должны все государства планеты, в том числе и Беларусь", — добавил он. Он поинтересовался, как строится работа в этом направлении, какие предложения по повышению ее эффективности.

Щеткина сообщила, что Беларусь активно работает в этом направлении последние несколько лет. В 2020 году достижения страны будут подробно проанализированы. "Сегодня Беларусь занимает особое место в европейском регионе, среди стран СНГ и бывшего Советского Союза, потому что лидирует в организации работы по устойчивому развитию", — подчеркнула она.
Марина Носова, БелаПАН.

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