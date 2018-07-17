В Минске будут судить мужчину, угрожавшего пистолетом в магазине

Минск, 17 июля. Первомайским РОСК Минска завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего мужчины в совершении преступления против порядка управления.



Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, обвиняемый днем 13 июня этого года в магазине по проспекту Независимости в Минске пытался совершить мелкое хищение товаров. После его уличения в этом мужчина достал из своей сумки спортивный пневматический пистолет и стал угрожать. В подтверждение своих намерений передернул затвор и направил его в сторону покупателей и продавцов. Один из работников магазина заметил, что оружие не огнестрельное и отобрал его.



В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.



По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК (угроза применением насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка и пресечению правонарушений, в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение служебных обязанностей и общественного долга).



Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.