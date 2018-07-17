Щеткина: Совет Республики предлагает с сентября апробировать базу данных не занятых в экономике граждан

Минск, 17 июля. Совет Республики предлагает с сентября апробировать формирующуюся в соответствии с декретом о содействии занятости базу данных не занятых в экономике граждан. Об этом сообщила журналистам 17 июля заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Александром Лукашенко.

По ее словам, глава государства прежде всего интересовался, как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Этим вопросом занимается Министерство труда и социальной защиты. "Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки. Свести все в единый массив данных — это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем", — цитирует Щеткину БелТА.

По ее словам, Министерство труда и социальной защиты уже провело учебу по всем регионам. "Везде сформированы группы — они должны быть обучены, подготовлены и, самое главное, владеть ситуацией на своей территории. Сейчас очень важно, чтобы с каждым человеком говорили и не было ошибочных решений", — обратила внимание зампредседателя Совета Республики.

Как сообщалось, обновленный декрет был рассмотрен в марте на выездном заседании президиума Совета Республики в Могилеве и в апреле текущего года на открытии четвертой сессии Совета Республики. 30 мая Совет Республики принял его к сведению. В полной мере декрет заработает 1 января 2019 года.

После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года против декрета президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", документ был откорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1. В его развитие правительство 30 марта приняло два постановления: № 239 "Об утверждении положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций", а также № 240 "Об утверждении примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения".