"Белавиа" приобретет в лизинг четыре новых Boeing 737

Минск, 17 июля. "Белавиа" приобретет в лизинг четыре современных авиалайнера Boeing 737 MAX. Об этом представители белорусской авиакомпании и американской лизинговой компании Air Lease Corporation (ALC) объявили на одном из крупнейших в мире авиасалонов Фарнборо в Великобритании 17 июля.



Как сообщает пресс-служба "Белавиа", поставка новых самолетов с завода-изготовителя в Сиэтле в Минск запланирована в 2019—2020 годах. Первый авиалайнер в рамках данной сделки ожидается в Минске в мае следующего года.



Это будет уже вторая прямая поставка новых авиалайнеров с завода корпорации Boeing. Так, в 2016 году авиакомпания приобрела в собственность три самолета Boeing Next Generation 737-800.



"Передовые технологии на самолете MAX обеспечат новый уровень эффективности и комфорта для клиентов "Белавиа", и мы с нетерпением ждем продолжения наших успешных отношений с авиакомпанией, поскольку она оптимизирует свой флот и расширяет маршрутную сеть", — цитирует пресс-служба исполнительного председателя ALC Стивена Ф. Удвар-Хази.



Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров подчеркнул, что воздушные суда четвертого поколения Boeing 737 MAX позволят вывести из эксплуатации Boeing 737 Сlassic, что "существенно омолодит авиапарк". По его словам, основным отличием новейшей разработки Boeing стало использование более мощных двигателей CFM International LEAP-1B, которые обеспечат повышение топливной эффективности на 10—12 %.



"Авиакомпания "Белавиа" планомерно продолжает реализовывать стратегию по обновлению авиапарка благодаря взаимодействию с такими надежными партнерами, как ALC. Приобретение четырех самолетов новейшего поколения в лизинг будет способствовать дальнейшему развитию авиакомпании и, соответственно, повышению качества обслуживания пассажиров. Мы надеемся, что поставка Boeing 737 MAX позволит нашим пассажирам начинать путешествия только с позитивных впечатлений и сделает полеты максимально комфортными", — подчеркнул Гусаров.



По данным на июнь, флот "Белавиа" насчитывал 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).

Boeing 737 MAX — четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. В коммерческую эксплуатацию первый самолет поступил в мае 2017 года.