На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару, евро и укрепился к российскому рублю

Минск, 17 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 июля белорусский рубль ослаб к доллару, евро и укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0117 рубля (0,51%) и составил 2,3183 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0041 рубля (0,21%) до 1,9766.



Курс российского рубля снизился на 0,0026 рубля (0,08%) и составил 3,1652 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 17 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,22% до 71,69 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 67,85 доллара за баррель, что на 0,31% ниже предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 17 июля повысился на 0,1796 рубля и составил 62,4352 рубля.

