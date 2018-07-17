Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 17.07.2018 14:11
 
17.07.2018 13:21 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару, евро и укрепился к российскому рублю

Минск, 17 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 июля белорусский рубль ослаб к доллару, евро и укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0117 рубля (0,51%) и составил 2,3183 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0041 рубля (0,21%) до 1,9766.

Курс российского рубля снизился на 0,0026 рубля (0,08%) и составил 3,1652 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 17 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,22% до 71,69 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 67,85 доллара за баррель, что на 0,31% ниже предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 17 июля повысился на 0,1796 рубля и составил 62,4352 рубля.

Марина Носова, БелаПАН.

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