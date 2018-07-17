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Дата распечатки: 17.07.2018 14:19
 
17.07.2018 13:31 Общество

За нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека, возбуждено уголовное дело в отношении работника БЖД

Минск, 17 июля. В Щучине возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего старшего электромеханика Барановичской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК).

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, основанием для уголовного преследования послужил факт смертельного травмирования железобетонной опорой 55-летнего электромонтера Барановичской дистанции электроснабжения БЖД, произошедший 12 июля на 847-м километре перегона Мосты — Рожанка во время проведения работ по установке линии электропередачи. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Для выяснения обстоятельств гибели электромонтера следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли инструменты, использовавшиеся для выполнения работ, а также другие объекты и следы. Изучена документация по организации работ, охране труда и технике безопасности, допрошены руководители и работники.

Установлено, что во время выполнения производственных задач несколько членов бригады, включая погибшего, распивали спиртные напитки. При этом находившийся на месте подозреваемый не отреагировал на данный факт, а впоследствии не обеспечил надлежащий контроль за организацией работ по установке линии электропередачи и соблюдению правил безопасности.

Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по завершении расследования уголовного дела.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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