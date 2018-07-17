17.07.2018 13:31 Общество
За нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека, возбуждено уголовное дело в отношении работника БЖД
Минск, 17 июля. В Щучине возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего старшего электромеханика Барановичской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК).
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, основанием для уголовного преследования послужил факт смертельного травмирования железобетонной опорой 55-летнего электромонтера Барановичской дистанции электроснабжения БЖД, произошедший 12 июля на 847-м километре перегона Мосты — Рожанка во время проведения работ по установке линии электропередачи. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств гибели электромонтера следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли инструменты, использовавшиеся для выполнения работ, а также другие объекты и следы. Изучена документация по организации работ, охране труда и технике безопасности, допрошены руководители и работники.
Установлено, что во время выполнения производственных задач несколько членов бригады, включая погибшего, распивали спиртные напитки. При этом находившийся на месте подозреваемый не отреагировал на данный факт, а впоследствии не обеспечил надлежащий контроль за организацией работ по установке линии электропередачи и соблюдению правил безопасности.
Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по завершении расследования уголовного дела.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, основанием для уголовного преследования послужил факт смертельного травмирования железобетонной опорой 55-летнего электромонтера Барановичской дистанции электроснабжения БЖД, произошедший 12 июля на 847-м километре перегона Мосты — Рожанка во время проведения работ по установке линии электропередачи. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств гибели электромонтера следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли инструменты, использовавшиеся для выполнения работ, а также другие объекты и следы. Изучена документация по организации работ, охране труда и технике безопасности, допрошены руководители и работники.
Установлено, что во время выполнения производственных задач несколько членов бригады, включая погибшего, распивали спиртные напитки. При этом находившийся на месте подозреваемый не отреагировал на данный факт, а впоследствии не обеспечил надлежащий контроль за организацией работ по установке линии электропередачи и соблюдению правил безопасности.
Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по завершении расследования уголовного дела.