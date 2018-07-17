17.07.2018 13:38 Общество, Политика
Правозащитники просят Лукашенко помиловать политзаключенного Жемчужного
Минск, 17 июля. Белорусские правозащитные организации 17 июля обратились к Александру Лукашенко с просьбой помиловать политзаключенного Михаила Жемчужного.
Текст обращения опубликован на сайте spring96.org. Его подписали 11 организаций: Ассамблея неправительственных демократических организаций, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, инициативная группа "Идентичность и право", Офис по правам людей с инвалидностью, простое товарищество "Инициатива FORB", закрытый властями правозащитный центр "Весна", комитет защиты репрессированных "Солидарность", Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа" и Центр правовой трансформации.
"Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, оценивая разбирательство дела в суде, заявили о том, что лишение свободы Михаила Жемчужного было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 60 Конституции Республики Беларусь и статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; было основано на обвинениях, спровоцированных представителями государства, а значит — не являются преступными действиями. В то же время продолжительность и условия лишения свободы выбраны явно непропорционально правонарушению, в котором лицо признано виновным", — говорится в обращении.
"Эти обстоятельства позволяют нам считать Михаила Жемчужного политическим заключенным на основе руководства по определению понятия "политический заключенный", разработанного в том числе на основе сформулированных Парламентской ассамблеей Совета Европы критериев (резолюция ПАСЕ № 1900 (2012)). В связи с этим мы требовали немедленного пересмотра принятого в отношении Жемчужного судебного приговора при сохранении права на справедливое судебное разбирательство и ликвидации указанных выше факторов. К настоящему времени приговор не пересмотрен", — заявили правозащитники.
Авторы отмечают, что Жемчужный отбыл уже около четырех лет из назначенного судом наказания. "Являясь лицом пенсионного возраста, Михаил Жемчужный чувствует в заключении дополнительные страдания, кроме обусловленных самим фактом лишения свободы. Хотим обратить внимание на то, что хотя он и является злостным нарушителем установленного режима отбывания наказания, но все нарушения последнего времени связаны с опасением стать жертвой неформальных отношений, которые сложились среди заключенных при попустительстве администрации исправительного учреждения, что, в свою очередь, расценивается нами как форма жестокого и бесчеловечного обращения с заключенным", — подчеркивается в обращении.
Правозащитники напоминают, что осуждение и условия отбывания наказания Жемчужным стали предметом обсуждения на заседании Комитета против пыток ООН в мае 2018 года во время представления пятого периодического доклада Беларуси. Свою озабоченность ситуацией, сложившейся в отношении политзаключенного, также неоднократно высказывали представители международных правозащитных организаций, в том числе Европейский парламент.
Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Жемчужный передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации "Платформа". Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.
Текст обращения опубликован на сайте spring96.org. Его подписали 11 организаций: Ассамблея неправительственных демократических организаций, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, инициативная группа "Идентичность и право", Офис по правам людей с инвалидностью, простое товарищество "Инициатива FORB", закрытый властями правозащитный центр "Весна", комитет защиты репрессированных "Солидарность", Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа" и Центр правовой трансформации.
"Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, оценивая разбирательство дела в суде, заявили о том, что лишение свободы Михаила Жемчужного было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 60 Конституции Республики Беларусь и статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; было основано на обвинениях, спровоцированных представителями государства, а значит — не являются преступными действиями. В то же время продолжительность и условия лишения свободы выбраны явно непропорционально правонарушению, в котором лицо признано виновным", — говорится в обращении.
"Эти обстоятельства позволяют нам считать Михаила Жемчужного политическим заключенным на основе руководства по определению понятия "политический заключенный", разработанного в том числе на основе сформулированных Парламентской ассамблеей Совета Европы критериев (резолюция ПАСЕ № 1900 (2012)). В связи с этим мы требовали немедленного пересмотра принятого в отношении Жемчужного судебного приговора при сохранении права на справедливое судебное разбирательство и ликвидации указанных выше факторов. К настоящему времени приговор не пересмотрен", — заявили правозащитники.
Авторы отмечают, что Жемчужный отбыл уже около четырех лет из назначенного судом наказания. "Являясь лицом пенсионного возраста, Михаил Жемчужный чувствует в заключении дополнительные страдания, кроме обусловленных самим фактом лишения свободы. Хотим обратить внимание на то, что хотя он и является злостным нарушителем установленного режима отбывания наказания, но все нарушения последнего времени связаны с опасением стать жертвой неформальных отношений, которые сложились среди заключенных при попустительстве администрации исправительного учреждения, что, в свою очередь, расценивается нами как форма жестокого и бесчеловечного обращения с заключенным", — подчеркивается в обращении.
Правозащитники напоминают, что осуждение и условия отбывания наказания Жемчужным стали предметом обсуждения на заседании Комитета против пыток ООН в мае 2018 года во время представления пятого периодического доклада Беларуси. Свою озабоченность ситуацией, сложившейся в отношении политзаключенного, также неоднократно высказывали представители международных правозащитных организаций, в том числе Европейский парламент.
Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Жемчужный передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации "Платформа". Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.