Завершены госиспытания усовершенствованного колесного шасси для РСЗО "Полонез-М"

Минск, 17 июля. Усовершенствованное колесное шасси "МЗКТ-7930" с гидромеханической передачей для модернизированной реактивной системы залпового огня "Полонез-М" успешно выдержало государственные испытания. Об этом БелаПАН сообщил официальный представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк.



Модернизированное колесное шасси "МЗКТ-7930" с гидромеханической передачей (ГМП) планируется использовать в качестве транспортной и приводной базы для боевой и транспортно-заряжающей машин из состава модернизированной РСЗО "Полонез-М".



В состав колесного шасси входят как стандартные узлы и агрегаты, которые применяются в базовом варианте с механической коробкой передач, так и узлы, которые ранее не применялись в конструкции.



В результате проведенных доработок шасси с ГМП, используемого для установки РСЗО "Полонез" отечественного производства, увеличена его грузоподъемность, внесены изменения в конструкцию для улучшения тактико-технических характеристик, а также повышения удобства, комфорта и безопасности работы боевого расчета. Комфортные условия в кабине поддерживаются климатической установкой: подогрев воздуха обеспечивается работой отопителя кабины от системы охлаждения двигателя, а его охлаждение — системой кондиционирования с приводом компрессора кондиционера от двигателя.



По информации разработчиков, эффективную работу экипажа в суровых зимних условиях поддерживает независимый воздушный отопитель автономного действия. А фильтро-вентиляционная установка отечественного производства обеспечивает эффективную очистку и подачу воздуха в кабину, а также создание избыточного давления (подпора).



Внесены изменения в системы питания и охлаждения двигателя и ГМП. Установлены топливные баки увеличенной емкости, что позволило увеличить запас хода. Кроме того, установлены радиаторы ГМП и двигателя параллельно и изменена конструкция бункеров для улучшенного отвода нагретого воздуха, охлаждающего радиаторы системы охлаждения ГМП и двигатель.



В раздаточной коробке увеличено передаточное число понижающей передачи, что позволило повысить проходимость и улучшить тягово-динамические характеристики при различных диапазонах работы гидромеханической передачи.



Для повышения грузоподъемности шасси и снижения металлоемкости используется усиленная рама из высокопрочной стали, а также подвеска с дополнительными усиливающими элементами в поперечных рычагах.



Применение шин повышенной несущей способности, оборудованных сигнализацией прокола и системой регулирования давления воздуха, обеспечило повышенную проходимость и безопасность РСЗО.



По требованию заказчика колесное шасси может дополнительно оборудоваться бортовой информационно-управляющей системой БИУС и вспомогательной тормозной системой, предназначенной для снижения скорости транспортного средства без использования основной тормозной системы при движении на затяжных горных спусках, а также автономной системой кондиционирования.