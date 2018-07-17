Председатель Партии БНФ Костусев отказался от организации переговоров защитников Куропат с владельцами ресторана "Поедем поедим"

Минск, 17 июля. Председатель Партии БНФ Григорий Костусев заявил о прекращении своих функций по организации переговоров защитников Куропат с владельцами развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим".



"В последние дни ситуация с открытием развлекательного комплекса возле места уничтожения жертв большевизма в Куропатах обострилась. Владельцы и сотрудники ресторана берут собственноручное участие в избиении протестующих. Власти осуществляют административное преследование участников общественной стражи, и в это время сам ресторан продолжает функционировать, несмотря на мизерное количество посетителей", — написал политик в "Фейсбуке".



Дело с организацией переговоров между представителями общественности и владельцами ресторана, "инициированное последними в ответ на блокирование развлекательного комплекса, затянулось уже на месяц и на данный момент зашло в тупик", считает Костусев.



Лидер Партии БНФ сообщает, что на совещании оргкомитета защитников Куропат 16 июля представители ряда организаций заявили о недоверии ему как организатору переговоров.



"Считаю, что обязательным условием успеха справедливого и морально обоснованного общественного давления в нынешней ситуации вокруг Куропат является безусловное единство позиций протестующих. Для плодотворной работы по организации переговоров всех заинтересованных сторон мне было важно чувствовать поддержку в этом деле со стороны организаций, которые принимают участие в Куропатской страже. Итоги совещания 16 июля свидетельствуют, что со стороны ряда организаций эта поддержка потеряна. Соответственно, я не считаю себя уполномоченным на организацию переговорного процесса между сторонами", — подчеркивает Костусев.



"Я сделал все, что мог, для решения путем переговоров проблемы, существующей вокруг Куропат в связи с открытием развлекательного комплекса. Если кто-то будет способен добиться большего для решения проблемы, я от имени Партии БНФ выражаю этому человеку или организации поддержку и всестороннее содействие", — заверил политик.



Костусев также сообщил БелаПАН, что на 17 июля планировались переговоры конфликтующих сторон в формате "два на два". Однако из-за событий, которые произошли вечером в субботу (когда у въезда в ресторанный комплекс произошли столкновения между протестующими и неизвестными молодыми людьми), от этих планов решено было отказаться. Напомним, среди участников стычки 14 июля был совладелец развлекательного комплекса Леонид Зайдес.



После стычки политик Павел Северинец заявил, что оргкомитет защитников Куропат ожидает от Зайдеса до конца вторника принятия решения о переносе заведения в другое место. "Если решение не будет принято, мы на пресс-конференции в среду озвучим пакет мер по широкому общественному бойкоту его заведений. Это предполагает раздачу информационных материалов не только возле "Поедем поедим", но и других заведений, к которым имеет отношение Зайдес, а также поставщикам продукции для них", — сказал Северинец.



Акции против открытия развлекательного комплекса возле места расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий — урочища Куропаты под Минском — проходят с 31 мая.