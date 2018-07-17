Лукашенко: В последнее время все реже приходится слышать о проявлениях коррупции в таможенных органах

Минск, 17 июля. "В последнее время все реже приходится слышать о проявлениях коррупции в таможенных органах", — заявил Александр Лукашенко 17 июля на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.

"Хотя я не исключаю, что это у нас там еще не изжито. Но уже того, что было, наверное, нет. Хотелось бы надеяться", — заметил Лукашенко.

Глава государства также поинтересовался, как обстоят дела с наполняемостью республиканского бюджета за счет платежей, контролируемых ГТК. "Что мы, грубо говоря, имеем от таможенного комитета, и особенно в динамике. За прошлый, этот год. Насколько я информирован, у нас существенный рост поступления доходов в республиканский бюджет. Это главный вопрос", — завил официальный лидер.

"Второй вопрос — ситуация в органах таможенного контроля. Какова там у нас обстановка? — поинтересовался Лукашенко. — Вы туда пришли с одной хорошей целью — навести порядок. Потому что хватало у нас там проблем. Вы профессионал, специалист, на это и рассчитывал, что порядок там будет наведен. Как там с правоохранителями?"

Глава государства коснулся и темы оптимизации структуры таможенных органов. "Удалось ли нам выйти на тот уровень, который мы планировали? Мы даже небольшое сокращение планировали за счет объединения и оптимизации. Хотя, если честно говорить, особо в таможенном комитете сокращать нечего. Это работающий орган, который приносит деньги, и мы постоянно там поджимали. Где надо было дополнительно вводить численность, мы ее не вводили с вами, ориентируясь на то, что есть", — отметил белорусский руководитель .

"Охарактеризовать ситуацию необходимо с двух сторон. Первое — это оптимизация действий, которые совершает таможенная служба в отношении бизнеса в единицу времени, когда мы можем совершить большее количество операций за счет автоматизации процессов, различных подходов, количества документов, которые сегодня предусмотрены новым Таможенным кодексом. И, конечно, за счет роста объема как транзитных товаров, так и товаров, которые следуют на территории Беларуси и с территории нашей страны", — цитирует Юрия Сенько БелТА.

По его данным, в нынешнем году транзитных товаров проследовало по территории Беларуси на 3 млн тонн больше. "Эта статистика характеризует работу бизнеса. Не потому, что таможенная служба взыскала какие-то платежи, которые раньше не взыскивала, а потому, что бизнес, который хочет и работает законно, платит те платежи, которые подлежат уплате", — заявил председатель ГТК.

Что касается ситуации в таможенных органах, то Сенько отметил, что ее можно проследить по количеству выявленных дисциплинарных проступков и возбужденных уголовных дел. Он констатировал, что в 2018 году не было фактов возбуждения уголовных дел в отношении личного состава. Вместе с тем фиксировались отдельные дисциплинарные проступки, приняты необходимые меры.

"В том числе проводили различного плана ротационные мероприятия, оптимизацию различных участков и направлений деятельности, чтобы четко контролировать и видеть, чем занимаются подчиненные должностные лица, своевременно реагировать на появление каких-то сигналов и не допустить коррупционных рисков в целом по системе", — добавил Сенько.

О выявлении коррупционной схемы на Ошмянской таможне сообщил в апреле 2015 года Александр Лукашенко. Расследованием занимался КГБ. Тогда в домах подозреваемых оперативники нашли более двух миллионов долларов. Всего по делу о взятках в пункте пропуска "Каменный Лог" проходили 58 человек. Согласно материалам уголовного дела, преступной группой было пропущено около 4,5 тысячи грузовиков с товаром. Суммы взяток были от 110 до 750 долларов. В серой схеме оказались задействованы начальники отделов, личный состав таможни и бизнесмены. 1 октября 2017 года Ошмянская таможня прекратила свое существование, а зона ее ответственности перешла под юрисдикцию Гродненской региональной таможни.