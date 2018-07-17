Производство сельхозпродукции в первом полугодии выросло на 1,7%

Минск, 17 июля. В первом полугодии 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство сельскохозяйственной продукции в текущих ценах составило 5,9 млрд рублей и увеличилось по сравнению с первым полугодием 2017 года в сопоставимых ценах на 1,7%, сообщает Национальный статистический комитет.



При этом в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.



В стране продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2018 года в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,3 млн тонн кормовых единиц (на 6,3% больше, чем на 1 июля 2017 года). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 7,1 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2017 года — 6,7 центнера).



В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы в живом весе 905,9 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем за первое полугодие 2017 года, молока произведено 3 млн 680,2 тыс. тонн (на 1,5% больше).



В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы в живом весе составило 865,6 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2017 года увеличилось на 0,7%, молока произведено 3 млн 538 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.



На 1 июля текущего года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,2%, в том числе коров — 1,4 млн голов (на 0,3% больше).