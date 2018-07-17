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Дата распечатки: 17.07.2018 20:04
 
17.07.2018 19:27 Экономика

ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на сахар в Беларуси до декабря 2018 года

Минск, 17 июля. Евразийская экономическая комиссия согласовала продление срока госрегулирования цен на сахар в Беларуси на 160 дней — до 23 декабря 2018 года. Такое решение принято 17 июля на заседании коллегии ЕЭК в Москве.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, Беларусь постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 декабря 2017 года № 60 установила предельные минимальные цены на кристаллический сахар. В стране на 180 дней — с 17 января до 15 июля 2018 года — было введено временное государственное регулирование отпускных и розничных цен на белый сахар и ограничен уровень предельной торговой надбавки до 15%.

"Продление срока госрегулирования цен на сахар призвано стабилизировать ситуацию по его реализации производителями из Беларуси, а также устранить негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке республики из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире", — говорится в сообщении.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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