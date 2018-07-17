Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и строительства Сморгонского райисполкома

Минск, 17 июля. Прокуратура Гродненской области возбудила дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 430 УК в отношении начальника отдела архитектуры и строительства Сморгонского районного исполнительного комитета, депутата Сморгонского районного совета депутатов.



Как сообщает Генеральная прокуратура, в ходе проверочных мероприятий установлено, что чиновник собирался за выполнение определенных действий с использованием своих служебных полномочий и решение вопроса по вводу в эксплуатацию здания кинотеатра получить взятку от представителя коммерческой структуры в 3.000 долларов.



При получении взятки в 1.000 долларов США чиновника задержали сотрудники УКГБ по Гродненской области.