В Минске женщину избили за некачественную уборку в квартире

Минск, 17 июля. В Минске по факту избиения женщины возбуждено дело по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).



Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 12 июля за медицинской помощью обратилась женщина, которая в итоге была доставлена в больницу с переломом нескольких ребер и правосторонним гидропневмотораксом.



На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Специалисты Первомайского межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли следы. Установлено, что телесные повреждения женщине нанес 46-летний неработающий минчанин, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений сожительнице.



Выяснилось, что злоумышленник и потерпевшая живут в одной квартире. Женщина является возлюбленной его племянника. В тот день подозреваемый употреблял спиртные напитки, после чего решил проверить чистоту в доме. Ему показалось, что квартира убрана недостаточно хорошо, наказать женщину за пыль в доме решил с помощью физической силы — нанес несколько сильных ударов кулаком в область правого бока.



Как пояснила потерпевшая, после конфликта она поехала на работу, где резко почувствовала ухудшение самочувствия. Бригаду скорой медицинской помощи женщине вызвали коллеги, так как она не могла нормально говорить, держалась за правый бок и корчилась от боли.



Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.