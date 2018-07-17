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Дата распечатки: 17.07.2018 23:27
 
17.07.2018 21:33 Спорт

Более 4 млн телезрителей посмотрели трансляции матчей чемпионата мира по футболу на каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 2"

Минск, 17 июля. Более 4 млн телезрителей посмотрели трансляции матчей чемпионата мира по футболу на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 2", сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании со ссылкой на данные исследования ООО "АМГ-Консалт"/"Реальное измерение".

Рекордсменом по популярности стал матч за выход в полуфинал между Россией и Хорватией: его посмотрел каждый пятый белорус — 1 млн 430 тыс. человек.

Финальный матч Франция — Хорватия оказался на втором по популярности месте. За игрой наблюдали 1 млн 360 тыс. человек.

Тройку лидеров замыкает матч 1/8 финала между Россией и Испанией (1 июля), зрительская аудитория которого составила 1 млн 60 тыс. человек.

Количество просмотров страниц официального портала Белтелерадиокомпании за время проведения ЧМ по футболу превысило 9 млн. "Топовые трансляции собирали свыше 110 тысяч единовременных подключений, — говорится в сообщении. — Обзоры матчей и дневники чемпионата, размещенные на youtube-канале "Беларусь 5", посмотрели более 3 млн 300 тысяч пользователей".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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