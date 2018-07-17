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Дата распечатки: 17.07.2018 21:41
 
17.07.2018 20:16 Экономика

ЕЭК создала группу высокого уровня по вопросам госзакупок в ЕАЭС

Минск, 17 июля. Евразийская экономическая комиссия создала группу высокого уровня по вопросам госзакупок в ЕАЭС. Такое решение принято 17 июля на заседании коллегии ЕЭК, сообщает пресс-служба комиссии.

Цель создания рабочей группы — формирование консолидированной позиции стран ЕАЭС по вопросам госзакупок. "Предполагается, что ее функционирование будет способствовать эффективному взаимодействию для выработки предложений по актуальным профильным вопросам", — отмечается в сообщении.

Руководителем рабочей группы назначен член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов. К его полномочиям относится в том числе определение регламента работы группы и утверждение ее состава.

В рабочую группу войдут заместители руководителей органов государственной власти, осуществляющих регулирующие и контролирующие функции в сфере госзакупок, госорганов, уполномоченных взаимодействовать с ЕЭК, а также должностные лица профильного департамента комиссии.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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