ЕЭК создала группу высокого уровня по вопросам госзакупок в ЕАЭС

Минск, 17 июля. Евразийская экономическая комиссия создала группу высокого уровня по вопросам госзакупок в ЕАЭС. Такое решение принято 17 июля на заседании коллегии ЕЭК, сообщает пресс-служба комиссии.



Цель создания рабочей группы — формирование консолидированной позиции стран ЕАЭС по вопросам госзакупок. "Предполагается, что ее функционирование будет способствовать эффективному взаимодействию для выработки предложений по актуальным профильным вопросам", — отмечается в сообщении.



Руководителем рабочей группы назначен член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов. К его полномочиям относится в том числе определение регламента работы группы и утверждение ее состава.



В рабочую группу войдут заместители руководителей органов государственной власти, осуществляющих регулирующие и контролирующие функции в сфере госзакупок, госорганов, уполномоченных взаимодействовать с ЕЭК, а также должностные лица профильного департамента комиссии.