В Минске зафиксировано множество случаев падения деревьев, снова затоплена улица Революционная

Минск, 17 июля. В результате грозы с сильным ветром 17 июля в Минске зафиксировано множество случаев падения деревьев, сообщило столичное управление МЧС в социальной сети "Твиттер".



"Спасатели в это время работают на многих местах происшествий, в том числе и на ряде участков подтоплений. Информация сейчас обобщается", — говорится в сообщении.



Пользователи социальных сетей сообщают о затоплениях некоторых улиц, в том числе Революционной и Зыбицкой.



Недавно реконструированную улицу Революционную затапливает уже третий раз за последние пять дней.