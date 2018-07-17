17.07.2018 21:18 Общество
В Минске зафиксировано множество случаев падения деревьев, снова затоплена улица Революционная
Минск, 17 июля. В результате грозы с сильным ветром 17 июля в Минске зафиксировано множество случаев падения деревьев, сообщило столичное управление МЧС в социальной сети "Твиттер".
"Спасатели в это время работают на многих местах происшествий, в том числе и на ряде участков подтоплений. Информация сейчас обобщается", — говорится в сообщении.
Пользователи социальных сетей сообщают о затоплениях некоторых улиц, в том числе Революционной и Зыбицкой.
Недавно реконструированную улицу Революционную затапливает уже третий раз за последние пять дней.
"Спасатели в это время работают на многих местах происшествий, в том числе и на ряде участков подтоплений. Информация сейчас обобщается", — говорится в сообщении.
Пользователи социальных сетей сообщают о затоплениях некоторых улиц, в том числе Революционной и Зыбицкой.
Недавно реконструированную улицу Революционную затапливает уже третий раз за последние пять дней.