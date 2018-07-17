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Дата распечатки: 17.07.2018 21:41
 
17.07.2018 21:18 Общество

В Минске зафиксировано множество случаев падения деревьев, снова затоплена улица Революционная

Минск, 17 июля. В результате грозы с сильным ветром 17 июля в Минске зафиксировано множество случаев падения деревьев, сообщило столичное управление МЧС в социальной сети "Твиттер".

"Спасатели в это время работают на многих местах происшествий, в том числе и на ряде участков подтоплений. Информация сейчас обобщается", — говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей сообщают о затоплениях некоторых улиц, в том числе Революционной и Зыбицкой.

Недавно реконструированную улицу Революционную затапливает уже третий раз за последние пять дней.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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