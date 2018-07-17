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Дата распечатки: 17.07.2018 23:27
 
17.07.2018 21:36 Общество

Новым начальником УСК по Гродненской области назначен Олег Шандарович

Минск, 17 июля. Александр Лукашенко назначил Олега Шандаровича начальником управления Следственного комитета по Гродненской области. Соответствующий указ глава государства подписал 17 июля, сообщается на сайте СК.

До этого назначения Шандарович работал в центральном аппарате Следственного комитета в должности начальника главного следственного управления.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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