17.07.2018 21:36 Общество
Новым начальником УСК по Гродненской области назначен Олег Шандарович
Минск, 17 июля. Александр Лукашенко назначил Олега Шандаровича начальником управления Следственного комитета по Гродненской области. Соответствующий указ глава государства подписал 17 июля, сообщается на сайте СК.
До этого назначения Шандарович работал в центральном аппарате Следственного комитета в должности начальника главного следственного управления.
До этого назначения Шандарович работал в центральном аппарате Следственного комитета в должности начальника главного следственного управления.