Обзор важнейших событий 17 июля 2018 года

Минск, 17 июля. Рассмотрение уголовного дела в отношении председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика начнется 30 июля. Дело будет слушаться в суде Советского района Минска. Однако, как следует из повестки, слушания будут проходить в помещении суда Ленинского района, в Доме правосудия на улице Семашко. Начало первого заседания в 11.30. Дело было возбуждено в августе 2017 года. Федынич и Комлик обвиняются в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).



Официальных документов о планируемом выходе Украины из СНГ в Исполком Содружества пока не поступало, сообщил журналистам в Минске председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. По его словам, Украина сейчас участвует в некоторых мероприятиях СНГ в качестве наблюдателя. "Мы этот факт воспринимаем с сожалением и продолжаем надеяться на то, что Украина оптимизирует свое участие в интеграционном сотрудничестве", — сказал он. Указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ президент Петр Порошенко подписал в мае.



В поставку санкционной продукции на территорию России вовлечены крупные российские фирмы и дельцы с "тяжелыми погонами", заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. "Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, — кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", — сказал Лукашенко.



Белорусские правозащитные организации обратились к Александру Лукашенко с просьбой помиловать политзаключенного Михаила Жемчужного. В обращении подчеркивается, что лишение свободы Жемчужного "было основано на вменении в вину спровоцированных представителями государства, а значит не являющихся преступными, деяниями". Авторы отмечают, что Жемчужный отбыл уже около четырех лет из назначенного судом наказания.



Журналист Дмитрий Галко признан виновным в насилии в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК) и приговорен к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. Галко был освобожден в зале суда. Суд также постановил взыскать с него 850 рублей компенсации морального и материального ущерба в пользу участкового инспектора милиции Юрия Чиркова, который проходил по делу в качестве пострадавшего. Галко недоволен решением суда. "Единственным справедливым приговором я считал бы оправдание. Потому что суд вообще не посвятил ни минуты времени на разбирательство всех противоречий, а там все дело состояло из одних противоречий", — отметил журналист.



Беларусь и Евросоюз провели пятый раунд диалога по правам человека. По информации пресс-службы МИД Беларуси, в ходе мероприятия в Минске обсуждены "текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия" между Беларусью и ЕС в сфере прав человека, в том числе в контексте реализации Национального плана действий по правам человека и рекомендаций в рамках Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН. На заседании с участием представителей гражданского общества обсуждались вопросы свободы СМИ, мирных собрания, смертной казни и антидискриминационного законодательства, сообщил БелаПАН председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.



За несколько часов пользователи платформы Talaka.by собрали 228% суммы, необходимой для погашения штрафа соосновательницы гендерного проекта Makeout Виктории Биран. Сбор средств начался 17 июля в 10.30. Необходимо было собрать 398 рублей. На 18.30 по минскому времени было собрано 911 рублей. Биран оштрафована за фото у здания МВД на 15 базовых величин (367,5 рубля) — она признана виновной в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП). В отношении активистки были составлены три одинаковых административных протокола за фотографирование с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства 24 мая. Следующий административный процесс в отношении Биран пройдет 23 июля в суде Московского района также по обвинению в организации и проведении массового мероприятия.