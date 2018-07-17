Анонс событий с 18 по 24 июля 2018 года

**по состоянию на 17 июля, 16:00**

18 июля, среда



Минск

Пресс-конференция: «Особенности охраны и защиты леса в летний период. Профилактика лесных пожаров и нарушений правил заготовки ягод и грибов. Розыск граждан, без вести пропавших в лесах» (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь).

Место проведения – Национальный пресс-центр (ул. Октябрьская, 5).

Начало в 11:00.

Тел. (17) 220-22-53, (17) 327-79-16



Минск

Пресс-конференция на тему: «Индустрия гостеприимства: тенденции развития придорожного сервиса».

Участники: Головнёв Александр Фёдорович – начальник Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь; Грицевич Виталий Валериевич – заместитель директора – начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь; Шпак Ирина Викторовна – начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь; Николаенко Вадим Викторович – заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Минского областного исполнительного комитета; Иванович Ирина Петровна – заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Минского областного исполнительного комитета; Хабибулин Максим Вячеславович – методист областного учебно-методического центра физического воспитания населения Главного управления спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета.

Место проведения – Пресс-центр Дома прессы (ул. Хмельницкого, 10А).

Начало в 11:00.

Тел. для аккредитации (17) 292-42-93, (17) 287-18-34



Минск

Защитники Куропат проводят пресс-конференцию, на которой огласят пакет мер системного бойкота заведений Леонида Зайдеса.

Место проведения – Куропаты.

Начало в 12:00.

Тел. (29) 516-08-61 (Павел Северинец).



Минск

Пресс-конференция о турнире FEI и чемпионате Беларуси по конному троеборью.

Участники: председатель Белорусской федерации конного спорта Сергей Дражин, генеральный директор Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и коневодства Виктор Малашко, член национальной сборной по выездке МСМК Анна Карасева, член национальной сборной по троеборью МСМК Александр Фоминов.

Место проведения – Пресс-центр БелТА (ул. Энгельса, 30-303).

Начало в 11:00.

Контакты для аккредитации (17) 327-00-58, (29) 679-66-75 pressuser@belta.by



Минск

Начнется судебное рассмотрение уголовного дела по жестокому убийству, совершенному на глазах у 11-летнего мальчика.

Подробно https://naviny.by/new/20180608/1528453599-zhitel-minskogo-rayona-obvinyaetsya-v-zhestokom-ubiystve-sovershennom-v

Место проведения – Минский областной суд (ул. Свердлова, 3).

Начало в 10:00.

Тел. для аккредитации (29) 697-86-22, (17) 222-40-48 (Юлия Корзун, помощник председателя Минского областного суда).



Минск

Судебные прения по уголовному делу по обвинению жителя Слуцка, который до смерти избил сожительницу.

Подробно https://naviny.by/new/20180104/1515067095-v-slucke-muzhchina-podozrevaetsya-v-izbienii-sozhitelnicy-do-smerti

Место проведения - ул. Свердлова, 3.

Начало в 10:00.

Тел. для аккредитации (17) 222-40-48 (Юлия Корзун, помощник председателя Минского областного суда).



Минск

Imaguru Startup Spain Meetup.

Торговый и экономический отдел посольства Испании в Москве и Институт внешней торговли Испании ICEX Invest inSpain презентует свою программу «Rising StartUp Spain» для иностранных предпринимателей по созданию стартапов в Испании.

Место проведения – Imaguru (ул. Фабрициуса, 4).

Начало в 18:30.

Подробная программа https://docs.google.com/document/d/1tziy8JwgnihWVCnZ87Gkq0LJlWoBmE2LLTjT8jL1tJw/edit

Тел. (44) 746-79-31



Минск

Первая тренировка команды «Дрим тим» в рамках подготовки ее звездных участников к Минскому полумарафону 2018.

В программе: приветственное слово председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, представление команды, вручение нагрудного номера министру спорта и туризма Республики Беларусь – Сергею Ковальчуку, розыгрыш фирменного велосипеда BMW между первыми 2000 зарегистрировавшихся, а также тренировка звездных участников.

Представители СМИ смогут задать вопросы Александру Богдановичу (олимпийский чемпион в гребле на байдарках), Ирине Видовой (певица), Елене Михайловской (телеведущая), Натали Роше (телеведущая), Виктории Сенкевич (телеведущая), Дмитрию Шевцову (депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь), Игорю Лихогруду (председатель правления ОАО «Банк Москва-Минск» - генеральный партнер призового фонда Минского полумарафона 2018), Ксении Санкович (серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике) и др.

Возможно участие посла Великобритании Фионны Гибб.

Место проведения - Falcon club (место сбора – Оскар Лаунж) (пр Победителей, 20).

Начало в 18:30.

Тел. для аккредитации (29) 756-88-99 (Виктория).



Минск, по 29 июля

Открытие выставки, посвященной 90-летию со дня рождения выдающегося белорусского художника Гавриила Ващенко.

Место проведения - Дворец искусств (ул. Козлова, 3).

Начало в 17:00.

Время работы 11:00 – 19:00 (втр-вск).

Тел. (17) 288-15-49, (17) 290-60-10, (17) 296-67-84



Минск, по 29 июля

Открытие юбилейной выставки Вероники Витковской, художника-монументалиста, живописца, графика, педагога.

Место проведения - Дворец искусств (ул. Козлова, 3).

Начало в 17:00.

Время работы 11:00 – 19:00 (втр-вск).

Тел. (17) 288-15-49, (17) 290-60-10, (17) 296-67-84



Минск, по 29 июля

Открытие арт-проекта «Семечки».

Идея «Семечек» предполагает отсутствие каких-либо строгих ограничений для участников и предоставляет им полную свободу для самовыражения. Художники вольны импровизировать буквально во всем: начиная от предпочтения видового разнообразия изобразительного искусства, выбора материала, техники исполнения, и заканчивая авторской интерпретацией смысловой фабулы выставки. Единственным требованием к экспонентам является профессионализм, наличие пространственного мышления и чувство юмора.

Подробно http://www.belartunion.by/naviny/ab-yavy/506-zaprashenne-da-dzelu-vystave-semechki-18-07-29-07-2018.html

Место проведения - Дворец искусств (ул. Козлова, 3).

Начало в 17:00.

Время работы 11:00 – 19:00 (втр-вск).

Тел. (17) 288-15-49, (17) 290-60-10, (17) 296-67-84



Минск

«Летний фестиваль» проекта TheatreHD.

«Загадочное ночное убийство собаки».

Подробно http://www.artcorporation.by/event/the-curious-incident-of-the-dog-in-the-night-time/

Место проведения – Falcon Club Бутик Кино (пр. Победителей, 20).

Начало в 20:00.

Контакты (17) 392-29-54 artcorporationinfo@gmail.com



Минск

Открытие арт-резиденции ирландского художника Марка Дуркана. На протяжении месяца пространство музея станет студией Марка и коммуникативной арт-площадкой, средой взаимодействия.

Объект арт-исследования художника – комплекс «музей Азгура»: место, музейное собрание, музейщики, посетители музея.

Процесс включает ряд открытых действий – творческих акций, встреч, которые будут анонсированы в ходе арт-практики.

Место проведения – Музей Азгура (ул. Азгура, 8).

Начало в 19:00.

Тел. (17) 380-06-33, (17) 294-73-01



Витебск

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

Программа:

22:00 –Концерт группы «Мумий Тролль» (Летний амфитеатр, пр. Фрунзе, 13А).

Тел. (212) 67-44-37 (Дирекция фестиваля).



Витебская обл., г. Глубокое, по 21 июля

Вишневый фестиваль.

В День спорта «Вишневая высота» будут проведены различные спортивные и развлекательные мероприятия на городском стадионе.

Подробно http://glubokoe.vitebsk-region.gov.by/ru/vishnevyi-festival

Место проведения – Городской стадион.

Начало в 17:00.

Тел. (2156) 2-32-97 (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома).





19 июля, четверг



Минск

Пресс-конференция: «Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в первом полугодии 2018 года. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга» (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»).

Место проведения – Национальный пресс-центр (ул. Октябрьская, 5).

Начало в 11:00.

Тел. (17) 220-22-53, (17) 327-79-16



Минск

Официальная пресс-конференция в преддверии масштабного международного турнира – чемпионата мира среди девушек до 17 лет, который пройдёт в белорусской столице с 21 по 29 июля.

Подробно http://bbf.by/novosti/sbornye/chm-2018-press-konferentsiya-posvyashchjonnaya-startu-planetarnogo-pervenstva-v-minske-projdjot-19-iyulya

Место проведения – Falcon Club Бутик Кино (пр. Победителей, 20).

Начало в 10:00.

Контакты для аккредитации (до 19:00 18.07) (17) 292-86-30, (29) 780-84-46 maklakova.a@bbf.by (Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола).



Минск

Гостями посвященного II Европейским Играм пресс-центра в редакции газеты «Советская Белоруссия» станет сборная Беларуси по прыжкам на батуте.

Место проведения - ул. Б.Хмельницкого, 10А, 3-й этаж.

Начало в 15:00.

Контакт для аккредитации stargather@mail.ru



Минск

Пресс-конференция, посвященная новым проектам Национального центра современных искусств.

Место проведения – НЦСИ (пр. Независимости, 47).

Начало в 16:30.

Контакты (17) 235-03-32 artmoderncenter@gmail.com



Минск

Защитники Куропат начинают пикетирование ресторана «Гранд Куршавель».

Место проведения – пр. Победителей, 104.

Начало в 12:00.

Тел. (29) 516-08-61 (Павел Северинец).



Минск

Центр новых идей проводит дискуссию о том, какая власть нужна Беларуси.

Участники: Петр Петровский, Татьяна Короткевич, Владимир Ковалкин.

Подробно https://www.facebook.com/events/192190458118389/

https://vk.com/event168632647

Регистрация https://goo.gl/forms/JTE0zhp93pdg3uHl1

Место проведения – «Корпус» (пр. Машерова, 9/8).

Начало в 19:00.

Контакты (25) 904-26-68 (Глеб Мартынов) ideaby.org@gmail.com



Минск, по 5 августа

Торжественное открытие персональной выставки «100 домов в Пярну» известного эстонского фотографа и иллюстратора Андреса Адамсона, посвященной 100-летию создания Эстонской Республики.

Подробно http://histmuseum.by/ru/news/1488/

Место проведения – Национальный исторический музей (ул. Ленина, 20).

Начало в 17:00.

Время работы 11:00 – 19:00.

Тел. (17) 327-48-22, (17) 327-43-22



Минск

Вечер памяти белорусского литературоведа Михася Иосифовича Мушинского.

Место проведения – Музей Я.Коласа (ул. Академическая, 5).

Начало в 17:00.

Тел. (17) 284-15-84, (17) 284 -17- 02



Минск, по 22 июля

В столичный прокат выходит первая часть трилогии «Мектуб».

Подробно http://kinominska.by/movie/2850#19.07.2018/onemovie

Место проведения – Кинотеатр «Центральный» (пр. Независимости, 13).

Начало в 18:00.

Тел. (17) 200-34-16



Минск

Ответный матч первого раунда Лиги Европы УЕФА «Динамо-Минск» - «Дерри Сити» (Ирландия).

Место проведения – Стадион «Динамо» (ул. Кирова, 8).

Начало в 18:00.

Контакт press@dinamo-minsk.by



Минск, по 20 июля

Учебно-тренировочный лагерь Milan Junior Camp от AC Milan Academy.

На протяжении недели дети в возрасте от 6 до 16 лет получат уникальную возможность пройти обучение по интегральному методу Milan Academy у тренеров молодежного сектора красно-черных Массимо Агостини, Серджио Домини, Никола Маттеуччи, Себастьяно Росси.

19 июля планируется открытая тренировка для отечественных тренеров, родителей, представителей СМИ, любителей футбола и футбольного клуба AC Milan, на которой будет возможность задать все интересующее вопросы представителям итальянского клуба.

Место проведения - Стадион БГАТУ (ул. Натуралистов, 10).

Тел. (29) 772-19-09 (Евгений).



Минская обл., г. Солигорск

Ответный матч первого раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» (Солигорск) - «Конахс Куэй» (Уэльс).

Место проведения – Стадион «Строитель» (ул. Ленинского Комсомола 51).

Начало в 20:00.

Тел. (29) 237-28-65 (Володько Виктор Владимирович, пресс-служба ФК «Шахтер» (Солигорск).



Витебская обл., г. Глубокое, по 21 июля

Вишневый фестиваль.

В День молодежи «Вишневая феерия» для молодежи будут проведены игры, развлекательные программы и организована концертная программа.

Подробно http://glubokoe.vitebsk-region.gov.by/ru/vishnevyi-festival

Программа:

11:00 – 15:00 - Международный бизнес-форум «Деловое партнерство»;

11:00 – 15:00 - Кулинарный конкурс среди агроусадеб «Вишневое гостеприимство».

(Глубокский городской дом культуры).

17:00 – 18:00 - Дрифт-шоу «Вишневые гонки» (Автостоянка за гостиницей, ул.Московская);

17:00 – 19:00 - Квест «Вишневая благодать»;

18:00 – 19:30 - Авто-шоу «Молодежь рулит»;

19:30 – 21:00 - Танцевальный нон-стоп «Вишневая энергия»;

21:00 – 22:00 - Концерт группы «PerfectLife»;

22:00 – 23:00 - Вишневый оупен-эйр.

(Центральная площадь).

Тел. (2156) 2-32-97 (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома).





20 июля, пятница



Минск

Во вторую годовщину убийства Павла Шеремета коллеги-журналисты посетят его могилу.

Подробно https://baj.by/be/content/u-gadavinu-zaboystva-kalegi-navedayuc-magilu-paula-sharameta-u-minsku

Место проведения – Северное кладбище.

Начало в 12:00.

Отправление автобуса в 11:00 от офиса БАЖ (ул. Кальварийская, 16).

Тел. (17) 317-56-85, (29) 126-70-98



Минск

Заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Подробно http://www.cis.minsk.by/news.php?id=9411

Место проведения – Исполком СНГ (ул. Кирова, 17).

Начало в 10:00.

Тел. для аккредитации (17) 222-37-96, (29) 130-05-91 (Мария Степановна Гуцало), (17) 327-05-36, (29) 653-91-44 (Вера Николаевна Якубовская).



Минск

Защитники Куропат проводят встречу штаба гражданского бойкота.

Место проведения – Офис Партии БНФ (ул. Чернышевского, 3).

Начало в 12:00.

Тел. (29) 516-08-61 (Павел Северинец).



Минск, по 5 августа

К 100-летию создания Эстонской Республики работает персональная выставка «100 домов в Пярну» известного эстонского фотографа и иллюстратора Андреса Адамсона.

Подробно http://histmuseum.by/ru/news/1488/

Место проведения – Национальный исторический музей (ул. Ленина, 20).

Время работы 11:00 – 19:00.

Тел. (17) 327-48-22, (17) 327-43-22



Минск, по 21 июля

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике.

Расписание http://bfla.eu/?p=36179

Место проведения – Стадион «Динамо» (ул. Кирова, 8).

Тел. (29) 790-57-74 (Анастасия Роловец, пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики).



Витебская обл., г. Глубокое, по 21 июля

Вишневый фестиваль.

Подробно http://glubokoe.vitebsk-region.gov.by/ru/vishnevyi-festival

Программа:

12:00 – 13:30 - Пресс-конференция; гашение почтовой марки в честь «Вишневого фестиваля» г. Глубокое специальным почтовым штемпелем

(Зал заседаний райисполкома);

14:30 – 18:00 - Научно-практическая конференция «Пути внедрения энергосбережения и энергоэффективности на местном уровне»

(Глубокский городской дом культуры);

15:30 – 17:00 - Научно-практическая конференция по садоводству

(Зал заседаний райисполкома);

17:00 – 18:00 - Посадка дубов в рамках акции «Расти моя дубрава»

(Автомобильная дорога Р45 Полоцк-Глубокое);

17:00 – 21:00 - Выставка-ярмарка работ народных мастеров «Вишнёвая россыпь талантов»

(Центральная площадь);

17:30 – 21:00 - Этно-вечеринка «У вішнёвым садзе» (хороводы, мастер-классы по танцам);

21:00 – 24:00 - Этно-дискотека «В кругу друзей»;

21:00 – 22:00 - Открытие резиденции Вишневой королевы.

(Набережная озера Кагальное).

Тел. (2156) 2-32-97 (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома).





21 июля, суббота



Минск

Торжества, посвященные Дню пожарной службы.

В программе: парад пожарной аварийно-спасательной техники, выставка спасательной техники и праздничный концерт.

Подробно http://mchs.gov.by/glavnoe/206878/

Места проведения:

Проспект Независимости (от ул. Я.Купалы до пл. Победы) – парад;

Парк Горького – выставка и концерт.

Начало в 11:00.

Тел. (17) 229-35-88 (Пресс-служба МЧС).



Минск, по 29 июля

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет.

Подробно http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018

Расписание http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018/games

Контакты (17) 292-86-30, (29) 780-84-46 maklakova.a@bbf.by

(Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола).



Минск

Большой турнир по настольной игре UNO.

Подробно http://uno2018.by/

Место проведения - ТРЦ «Dana Mall» (ул. Петра Мстиславца, 11).

Начало в 12:00.

Тел. (17) 269-90-44, (29) 107-00-02 (Аполлинария Иванцова).



Минск

Праздник эстонской культуры.

Подробно https://minsknews.by/chto-uvidyat-gosti-prazdnika-estonskoy-kulturyi-v-verhnem-gorode/

Место проведения – площадь Свободы.

Начало в 13:00.

Тел. (17) 218-02-22 (Мохор Елена Вацлавовна, пресс-секретарь Мингорисполкома).



Минск

Второй концерт сезона «Классика у Ратуши».

Место проведения – площадь Свободы.

Начало в 20:30.

Тел. (17) 218-02-22 (Мохор Елена Вацлавовна, пресс-секретарь Мингорисполкома).



Минск

Мероприятия в рамках летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.

Программа:

Историческое театрально-интерактивное представление «1812 год – бал у губернатора»; интерактив для детей пешеходка KIDS; программа «Звуки улиц», проект «Пешеходка»; танцы под ритмы линди-хопа и блюза.

Подробно https://minsk.gov.by/ru/freepage/other/verhnii_gorod_2018/

Место проведения – пл. Свободы.

Начало в 12:00.

Тел. (17) 218-02-22 (Мохор Елена Вацлавовна, пресс-секретарь Мингорисполкома).



Минск

Проект Open air CINEMA – еженедельные показы кино на открытом воздухе.

Место проведения – Отель «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6).

Начало в 21:00.

Тел. (17) 328-39-18, (17) 327-86-84 (Отдел информации и рекламы УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома).



Минск, по 22 июля

«Самый модный маркет», на котором можно приобрести вещи от ведущих белорусских дизайнеров (tarakanova_fashion, wear.bigel, gunderthejeweler,

Маша Мороз, adziennie.muraska.by, natasha_tsuran, nowwon_life, mymusevintage, эко-аксессуары из банеров фестиваля Vulica Brasil, sasha.ganch и др).

Место проведения – Галерея «Ў» (ул. Октябрьская, 19).

Начало в 13:00.

Контакты (29) 370-06-16 info@ygallery.by



Минск, по 21 июля

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике.

Расписание http://bfla.eu/?p=36179

Место проведения – Стадион «Динамо» (ул. Кирова, 8).

Тел. (29) 790-57-74 (Анастасия Роловец, пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики).



Минская обл., Дзержинский р-н

Открытие единственного в Беларуси кукурузного лабиринта – «Кукуполиса».

Подробно http://kukupolis.dak.by/

Место проведения – Хутор Лизаветин.

Время работы 10:00 - 20:00 (сбт-вск), 12:00 - 18:00 (втр-птн).

Тел. (29) 867-85-92



Минская обл., Пуховичский р-н, по 22 июля

Х Международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд».

Подробно http://www.dudutki.by/events/16545/

Место проведения – Музейный комплекс «Дудутки» (д. Птичь).

Начало в 10:40.

Тел. (44) 551-53-51 (Аполлинария Иванцова, экстрим театр «Берсерк»).



Витебская обл., г. Глубокое, по 21 июля

Вишневый фестиваль.

Подробно http://glubokoe.vitebsk-region.gov.by/ru/vishnevyi-festival

Программа:

10:00 – 10:30 - Торжественное шествие «В гостях у Вишни»

(ул. Ленина – Центральная площадь);

10:30 – 12:30 - Театрализованная программа «Путешествие по Вишневой столице» (Центральная площадь);

12:30 – 13:30 - Смотр-конкурс подворий «Вишневый рай» (ул. Ленина:от 1 до 2 светофора);

13:00 – 14:00 - Концерт лауреата международных конкурсов, выпускницы Венской консерватории Юлии Лебеденко (Центральная площадь);

14:00 – 15:00 - Финал международного туристического конкурса красоты «Мисс экстрим-2018» (Центральная площадь);

15:00 – 16:00 - Торжественная регистрация брака «Вишневая свадьба»

(Сквер молодоженов);

16:00 – 18:30 - Конкурс баянистов, аккордеонистов, гармонистов «Вишневые наигрыши» (Центральная площадь);

19:00 – 21:00 - Гала-концерт «Вишневое соцветие дружбы» (Центральная площадь);

21:00 – 21:40 - Торжественная церемония закрытия Международного праздника «До свидания, фестивальная Глубоччина», аукцион «Вишневый пирог» (Центральная площадь);

21:40 – 23:00 - Концерт арт-группы «Беларусы» (Центральная площадь);

23:00 – 23:10 – Праздничный фейерверк (Центральная площадь);

23:10 – 01:00 - Танцевальная площадка «Вишневый микс» (Центральная площадь).

Тел. (2156) 2-32-97 (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома).



Гродно, по 22 июля

Стрельба пулевая. Международный турнир по пулевой стрельбе «Кубок Принеманья-2018».

Место проведения - БЛК, 17, база отдыха «Привал».

Начало в 8:00.

Тел. (152) 77-28-58, (152) 77-28-77 (Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома).



Гродненский р-н

АвтоФестиваль SunDay.

Подробно http://www.region.grodno.by/ru/anounce-ru/view/21-ijulja-sunday-v-karolino-bolee-300-redkix-avto-iz-7-stran-open-air-i-samye-krasivye-devushki-24773-2018/

http://sunday.autogrodno.by/

https://vk.com/sunday_grodno

Место проведения - Территория «Старого аэропорта» (д.Каролино).

Начало в 12:00.

Тел. (152) 68-72-63, (152) 68-75-36 (Отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского райисполкома).



Гродненский р-н

Велосипедный марафон «Суседзi 2018».

Подробно https://velogrodno.by/marafon-susedzi/marafon-susedzi-2018

Место старта и финиша - Шлюз Домбровка (Августовский канал).

Программа:

09:00 – 11:00 регистрация участников соревнований;

11:10 – старт «Детского велозаезда»;

11:30 – старт «Мини-марафона»;

11:45 – церемония награждения «Детского велозаезда»;

12:30 – старт «Марафона»;

13:00 – старт «Полумарафона»;

13:45 – церемония награждения «Мини-марафона»;

17:00 – закрытие финиша;

17:30 – церемония награждения «Полумарафона» и «Марафона», закрытие соревнований.

Тел. (29) 780-46-62 9ВелоГродно).



Гродненская обл., Новогрудский р-н, по 22 июля

Региональный фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого «Музыка сердец».Фестиваль соберет авторов-исполнителей, солистов и коллективы, работающие в жанре бардовской песни не только из Гродненской области, но и из других регионов Беларуси. К участию в фестивале приглашаются любители бардовской песни, авторы и исполнители.

Место проведения – оз. Литовка.

Начало в 17:00.

Тел. (1597) 2-33-09, (152) 6-02-50



Могилев

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук проведет выездной прием граждан.

Подробно http://mogilev-region.gov.by/news/ministr-sporta-i-turizma-sergey-kovalchuk-21-iyulya-provedet-priem-grazhdan-v-mogilevskom

Место проведения – Могилевский облисполком (ул. Первомайская, 71).

Время проведения – 10:00 – 13:00.

Тел. для предварительной записи (222) 25-35-18, (222) 32-67-21





22 июля, воскресенье



Минск, по 29 июля

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет.

Подробно http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018

Расписание http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018/games

Контакты (17) 292-86-30, (29) 780-84-46 maklakova.a@bbf.by

(Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола).



Минск, по 22 июля

«Самый модный маркет», на котором можно приобрести вещи от ведущих белорусских дизайнеров (tarakanova_fashion, wear.bigel, gunderthejeweler,

Маша Мороз, adziennie.muraska.by, natasha_tsuran, nowwon_life, mymusevintage, эко-аксессуары из банеров фестиваля Vulica Brasil, sasha.ganch и др).

Место проведения – Галерея «Ў» (ул. Октябрьская, 19).

Начало в 13:00.

Контакты (29) 370-06-16 info@ygallery.by



Минская обл., Логойский р-н

II этап Чемпионата Беларуси по дрифтингу – ночной дрифт.

Подробно https://logoisk.by/sobytiya/201-driftlogoisk18-nochnoj-drift-v-logojske

Место проведения – ГСОК «Логойск».

Начало в 12:00.

Начало ночных заездов в 20:00.

Контакт drift@racing.by



Минская обл., Пуховичский р-н, по 22 июля

Х Международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд».

Подробно http://www.dudutki.by/events/16545/

Место проведения – Музейный комплекс «Дудутки» (д. Птичь).

Начало в 10:40.

Тел. (44) 551-53-51 (Аполлинария Иванцова, экстрим театр «Берсерк»).





23 июля, понедельник



Минск, по 29 июля

Акция «Родильный дом, доброжелательный к семье!».

Подробно https://komzdrav-minsk.gov.by/news/238/

Тел. (17) 223-72-75 (Комитет по здравоохранению Мингорисполкома).



Минск, по 29 июля

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет.

Подробно http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018

Расписание http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018/games

Контакты (17) 292-86-30, (29) 780-84-46 maklakova.a@bbf.by

(Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола).





24 июля, вторник



Минск, по 29 июля

16-й чемпионат мира по вертолетному спорту.

Подробно http://xn--90ahxddbh.xn--90ais/programma/chempionat-mira.html

Программа:

10:00 – 13:30 Упражнение № 2 – «Параллельный полет на точность»;

14:30 – 15:30 Упражнение № 3 – «Параллельная развозка груза»;

17:00 – 18:00 Официальная церемония открытия чемпионата мира по вертолетному спорту с участием Президента Республики Беларусь.

Место проведения - Аэродром Липки.

Тел. (17) 222-35-03 (Пресс-служба президента Беларуси);

Контакт pr@bfas.by (Пресс-служба чемпионата).



Минск, по 29 июля

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет.

Подробно http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018

Расписание http://www.fiba.basketball/ru/world/u17women/2018/games

Контакты (17) 292-86-30, (29) 780-84-46 maklakova.a@bbf.by

(Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола).



Минск

Марафон #ПавелПряжко.

Белорусского драматурга и сценариста Павла Пряжко называют одним из самых острых драматургов современности, чьи тексты поставлены в десятках театрах на постсоветском пространстве и в Западной Европе, а также переведены на многие языки. Его творчеству посвящены сотни статей и диссертаций по всему миру.

Подробно http://ziernie-performa.net/blog/2018/07/13/zhytstsyo-udalosya-marafon-pavelpryazhko/

Место проведения – ОК16 (ул. Октябрьская, 16).

Начало в 19:00.

Контакт ziernie.net@gmail.com



Могилевская обл., Быховский р-н

Торжества в честь чтимой чудотворной иконы Божией Матери «Барколабовская».

Подробно http://mogilev-region.gov.by/content/torzhestva-v-chest-ikony-bozhiey-materi-barkolabovskaya

Программа:

6:30 – Молебен в храме Святой Живоначальной Троицы города Быхова;

По окончании – Крестный ход в Воскресенский женский монастырь (д. Барколабово);

10:00 – Молебен в Воскресенском женском монастыре (д. Барколабово).

Тел. (225) 73-00-30 (Бобруйская епархия).





В графике мероприятий возможны изменения по не зависящим от БелаПАН причинам.

