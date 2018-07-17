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Дата распечатки: 17.07.2018 18:30
 
17.07.2018 17:40 Общество, Беларусь — Евросоюз

Посол Сидоренко обсудил с госсекретарем министерства образования Германии вопросы двустороннего сотрудничество и участие Беларуси в Болонском процессе

Минск, 17 июля. Вопросы белорусско-германского сотрудничества в сфере образования обсуждались на встрече посла Дениса Сидоренко с парламентским государственным секретарем Федерального министерства образования и научных исследований Германии Томасом Рахелем.

Как сообщает пресс-служба белорусского посольства, стороны также обсудили сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах и перспективные направления его активизации.

Особое внимание было уделено взаимодействию по линии двусторонней рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству, а также участию Беларуси в Болонском процессе.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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