Посол Сидоренко обсудил с госсекретарем министерства образования Германии вопросы двустороннего сотрудничество и участие Беларуси в Болонском процессе

Минск, 17 июля. Вопросы белорусско-германского сотрудничества в сфере образования обсуждались на встрече посла Дениса Сидоренко с парламентским государственным секретарем Федерального министерства образования и научных исследований Германии Томасом Рахелем.



Как сообщает пресс-служба белорусского посольства, стороны также обсудили сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах и перспективные направления его активизации.



Особое внимание было уделено взаимодействию по линии двусторонней рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству, а также участию Беларуси в Болонском процессе.