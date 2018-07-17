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Дата распечатки: 17.07.2018 18:29
 
17.07.2018 18:16 Политика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь и ЕС обсудили вопросы соблюдения прав человека

Минск, 17 июля. Пятый раунд диалога по правам человека между Беларусью и Евросоюзом состоялся 17 июля в Минске.

Как сообщает пресс-служба МИД, белорусскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, делегацию ЕС — начальник управления двустороннего сотрудничества со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Дирк Шубель.

От Беларуси участие в заседании также приняли представители Палаты представителей Национального собрания, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

В состав делегации Евросоюза вошли сотрудники профильных подразделений ЕСВД, Европейской комиссии, представители ряда стран — членов ЕС (в качестве наблюдателей).

В ходе мероприятия обсуждены "текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия" между Беларусью и ЕС в сфере прав человека, в том числе в контексте реализации Национального плана действий по правам человека и рекомендаций в рамках Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН.

Внимание в рамках диалога было также уделено вопросам соблюдения прав человека как в Беларуси, так и в ряде стран — членов ЕС.

В обсуждении отдельных вопросов повестки дня приняли участие представители белорусских неправительственных организаций, отмечается в сообщении.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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