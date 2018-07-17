17.07.2018 08:38 Фото
Диего Марадона в Бресте дал пресс-конференцию и посетил футбольный матч
Аргентинец Диего Марадона, ставший председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест», вечером 16 июля дал пресс-конференцию и посетил матч чемпионата Беларуси между его клубом и солигорским «Шахтером».
На стадион «Брестский» Марадона въехал на большом внедорожном автомобиле, больше похожем на броневик. Марадона стоя приветствовал болельщиков.
На стадион «Брестский» Марадона въехал на большом внедорожном автомобиле, больше похожем на броневик. Марадона стоя приветствовал болельщиков.