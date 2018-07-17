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Дата распечатки: 17.07.2018 09:28
 
17.07.2018 08:38 Фото

Диего Марадона в Бресте дал пресс-конференцию и посетил футбольный матч

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Аргентинец Диего Марадона, ставший председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест», вечером 16 июля дал пресс-конференцию и посетил матч чемпионата Беларуси между его клубом и солигорским «Шахтером».

На стадион «Брестский» Марадона въехал на большом внедорожном автомобиле, больше похожем на броневик. Марадона стоя приветствовал болельщиков.
Фото БелаПАН.

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