В Минске во время вчерашней непогоды травмированы два человека

Минск, 18 июля. В Минске во время вчерашней грозы, сопровождавшейся ливнем и сильным ветром, зафиксировано более двух десятков случаев падения деревьев, в том числе на автомобили, а также ряд других происшествий, в результате одного из которых пострадали два человека.



Как сообщает столичное управление МЧС, по улице Кальварийская, 2 ветром сместился металлический павильон, в результате чего травмы получили парень и девушка 1998 года рождения, студенты. Они госпитализированы в больницу с ушибленными ранами головы.



Падения деревьев зафиксированы на проспектах Победителей, Дзержинского, Рокоссовского; улицах Красноармейская, Ольшевского, Пушкина, 1-я Радиаторная, Якуба Коласа, Асаналиева, Ландера, Максима Танка, Интернациональная, Карла Либкнехта, Сухая, Романовская Слобода, Куприянова, Попова, Гусовского. Упавшими деревьями повреждено не менее семи автомобилей.



На улице Якуба Коласа от порывов ветра упал рекламный щит.



В результате ливня были подтоплены улицы Кирова, Революционная, Горецкого. На последней из-за подтопления участка дороги было прервано движение общественного транспорта — восьми троллейбусов и четырех автобусов.



На местах происшествий работали спасатели, работники "Горремавтодор", ГПО "МГЖХ" и экипажи ГАИ. Ликвидация последствий непогоды в столице продолжается и сегодня.

