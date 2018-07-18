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Дата распечатки: 18.07.2018 11:39
 
18.07.2018 10:47 Общество

Двое минчан устроили в городе стрельбу из пневматики

Минск, 18 июля. Сотрудниками отдела уголовного розыска Заводского РУВД Минска задержаны двое мужчин, которые подозреваются в совершении хулиганских действии с использованием пневматического ружья.

Как сообщили в райуправлении милиции, 16 июля в 12.00 поступила информация о том, что во дворе частного дома по улице Болотникова произошла стрельба из пневматического ружья.

Двое минчан, находясь в гостях у знакомого, взяли пневматическое оружие, принадлежащее его отцу, и начали стрелять. Тем самым повредили имущество граждан, проживающих по соседству. Один из молодых людей ранее судим за кражи. В ходе осмотра жилья сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты пневматическое ружье с прицелом, арбалет для подводной охоты с гарпуном, две упаковки пуль для пневматического оружия. Мотивы произошедшего устанавливаются.

Заводским РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (хулиганство). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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