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Дата распечатки: 18.07.2018 11:39
 
18.07.2018 10:56 Общество

Трое малолетних детей выпали со второго этажа в Узденском районе

Минск, 18 июля. В Узденском районе следственные органы проводят проверку по факту выпадения из окна трех малолетних детей.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, 17 июля в правоохранительные органы поступила информация о доставлении в больницу для оказания медицинской помощи двух мальчиков (шести и пяти лет) и двухлетней девочки. Для установления всех обстоятельств следственно-оперативная группа выбыла на место происшествия в одну из деревень Узденского района.

По данным следствия, днем 17 июля соседские мальчики были в гостях у девочки и играли в детской комнате, расположенной на втором этаже частного дома. Находясь в комнате без взрослых с приоткрытым окном, дети подставили стул и забрались на подоконник. Они самостоятельно распахнули створку окна и облокотились на москитную сетку, которая сорвалась с креплений.

В результате малолетние упали с высоты более 5,5 метра и получили телесные повреждения различной степени тяжести (травмы головы, переломы бедра, плеча, различные ушибы).

В рамках доследственной проверки следователи выясняют причины происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится работа с родителями, очевидцами.

Семьи, в которых проживают дети, характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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