Трое малолетних детей выпали со второго этажа в Узденском районе

Минск, 18 июля. В Узденском районе следственные органы проводят проверку по факту выпадения из окна трех малолетних детей.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, 17 июля в правоохранительные органы поступила информация о доставлении в больницу для оказания медицинской помощи двух мальчиков (шести и пяти лет) и двухлетней девочки. Для установления всех обстоятельств следственно-оперативная группа выбыла на место происшествия в одну из деревень Узденского района.



По данным следствия, днем 17 июля соседские мальчики были в гостях у девочки и играли в детской комнате, расположенной на втором этаже частного дома. Находясь в комнате без взрослых с приоткрытым окном, дети подставили стул и забрались на подоконник. Они самостоятельно распахнули створку окна и облокотились на москитную сетку, которая сорвалась с креплений.



В результате малолетние упали с высоты более 5,5 метра и получили телесные повреждения различной степени тяжести (травмы головы, переломы бедра, плеча, различные ушибы).



В рамках доследственной проверки следователи выясняют причины происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится работа с родителями, очевидцами.



Семьи, в которых проживают дети, характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся.