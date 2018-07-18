18.07.2018 11:12 Общество
Спасатели ищут сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии альпиниста из Беларуси
Минск, 18 июля. В горах Черекского района Кабардино-Балкарии спасатели на вертолете МЧС ищут альпиниста из Беларуси 1963 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МЧС по региону Кантемира Берова.
Информация о ЧП поступила спасателям во вторник вечером, около 20.40 па московскому времени. Пять альпинистов из Беларуси совершали восхождение на гору Укю высотой более 4,3 тыс. метров, расположенную в Безенгийском ущелье. При спуске на высоте около 4,1 тыс. метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.
Пропавшего белоруса пока найти не удается.
Информация о ЧП поступила спасателям во вторник вечером, около 20.40 па московскому времени. Пять альпинистов из Беларуси совершали восхождение на гору Укю высотой более 4,3 тыс. метров, расположенную в Безенгийском ущелье. При спуске на высоте около 4,1 тыс. метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.
Пропавшего белоруса пока найти не удается.