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Дата распечатки: 18.07.2018 11:39
 
18.07.2018 11:12 Общество

Спасатели ищут сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии альпиниста из Беларуси

Минск, 18 июля. В горах Черекского района Кабардино-Балкарии спасатели на вертолете МЧС ищут альпиниста из Беларуси 1963 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МЧС по региону Кантемира Берова.

Информация о ЧП поступила спасателям во вторник вечером, около 20.40 па московскому времени. Пять альпинистов из Беларуси совершали восхождение на гору Укю высотой более 4,3 тыс. метров, расположенную в Безенгийском ущелье. При спуске на высоте около 4,1 тыс. метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.

Пропавшего белоруса пока найти не удается.
БелаПАН.

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