18.07.2018 14:08 Политика
Новый посол Италии в Беларуси: Мы работаем над углублением политического диалога между нашими странами
Минск, 18 июля. "Сейчас, когда в Италии сформировано новое правительство, мы можем начать работу по усилению политических отношений с Беларусью", — сказал в интервью БелаПАН новый посол Италии в Беларуси Марио Бальди.
Он напомнил, что за последние несколько лет между Беларусью и Италией состоялся обмен визитами на высшем и высоком уровне. Так, в феврале 2016 года в Беларусь приезжал статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бенедетто Делла Ведова. Александр Лукашенко посетил Италию в мае 2016 года. "Это был его первый визит в Европу после снятия санкций", — заметил посол.
В июне 2017 года в Беларусь с официальным визитом приезжал заместитель министра иностранных дел Италии Энцо Амендола.
"Сейчас у нас новое правительство. Надеемся, что уже в этом году состоится еще один высокий визит”, — сказал Бальди.
Посол также не исключил визитов на парламентском уровне. "В парламенте Беларуси есть группа дружбы с Италией, — отметил он. — В итальянском парламенте после прошедших выборов эта группа еще пока не сформирована. Но как только она будет создана, постараемся организовать визит".
Говоря о белорусско-итальянских отношениях, новый глава посольства отметил, что они находятся на достаточно высоком уровне. "Моя главная задача — усилить политический диалог, — сказал Бальди. — Если политика "работает", то и экономика, и все остальные сферы развиваются гармонично, создаются благоприятные условия для развития бизнеса".
Марио Бальди прибыл в Беларусь в конце апреля. До этого он занимал должность посла Италии в Азербайджане, а затем возглавлял отдел по гуманитарному сотрудничеству при Министерстве иностранных дел Италии.
Александр Лукашенко, принимая у Марио Бальди верительные грамоты 26 июня, отметил, что Италию и Беларусь связывают "годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений". "Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов", — сказал глава государства.
Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.
Он напомнил, что за последние несколько лет между Беларусью и Италией состоялся обмен визитами на высшем и высоком уровне. Так, в феврале 2016 года в Беларусь приезжал статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бенедетто Делла Ведова. Александр Лукашенко посетил Италию в мае 2016 года. "Это был его первый визит в Европу после снятия санкций", — заметил посол.
В июне 2017 года в Беларусь с официальным визитом приезжал заместитель министра иностранных дел Италии Энцо Амендола.
"Сейчас у нас новое правительство. Надеемся, что уже в этом году состоится еще один высокий визит”, — сказал Бальди.
Посол также не исключил визитов на парламентском уровне. "В парламенте Беларуси есть группа дружбы с Италией, — отметил он. — В итальянском парламенте после прошедших выборов эта группа еще пока не сформирована. Но как только она будет создана, постараемся организовать визит".
Говоря о белорусско-итальянских отношениях, новый глава посольства отметил, что они находятся на достаточно высоком уровне. "Моя главная задача — усилить политический диалог, — сказал Бальди. — Если политика "работает", то и экономика, и все остальные сферы развиваются гармонично, создаются благоприятные условия для развития бизнеса".
Марио Бальди прибыл в Беларусь в конце апреля. До этого он занимал должность посла Италии в Азербайджане, а затем возглавлял отдел по гуманитарному сотрудничеству при Министерстве иностранных дел Италии.
Александр Лукашенко, принимая у Марио Бальди верительные грамоты 26 июня, отметил, что Италию и Беларусь связывают "годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений". "Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов", — сказал глава государства.
Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.