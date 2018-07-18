Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/18/965288/
Дата распечатки: 18.07.2018 15:12
 
18.07.2018 14:08 Политика

Новый посол Италии в Беларуси: Мы работаем над углублением политического диалога между нашими странами

Минск, 18 июля. "Сейчас, когда в Италии сформировано новое правительство, мы можем начать работу по усилению политических отношений с Беларусью", — сказал в интервью БелаПАН новый посол Италии в Беларуси Марио Бальди.

Он напомнил, что за последние несколько лет между Беларусью и Италией состоялся обмен визитами на высшем и высоком уровне. Так, в феврале 2016 года в Беларусь приезжал статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бенедетто Делла Ведова. Александр Лукашенко посетил Италию в мае 2016 года. "Это был его первый визит в Европу после снятия санкций", — заметил посол.

В июне 2017 года в Беларусь с официальным визитом приезжал заместитель министра иностранных дел Италии Энцо Амендола.

"Сейчас у нас новое правительство. Надеемся, что уже в этом году состоится еще один высокий визит”, — сказал Бальди.

Посол также не исключил визитов на парламентском уровне. "В парламенте Беларуси есть группа дружбы с Италией, — отметил он. — В итальянском парламенте после прошедших выборов эта группа еще пока не сформирована. Но как только она будет создана, постараемся организовать визит".

Говоря о белорусско-итальянских отношениях, новый глава посольства отметил, что они находятся на достаточно высоком уровне. "Моя главная задача — усилить политический диалог, — сказал Бальди. — Если политика "работает", то и экономика, и все остальные сферы развиваются гармонично, создаются благоприятные условия для развития бизнеса".

Марио Бальди прибыл в Беларусь в конце апреля. До этого он занимал должность посла Италии в Азербайджане, а затем возглавлял отдел по гуманитарному сотрудничеству при Министерстве иностранных дел Италии.

Александр Лукашенко, принимая у Марио Бальди верительные грамоты 26 июня, отметил, что Италию и Беларусь связывают "годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений". "Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов", — сказал глава государства.

Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 18 Июль 2018, 15:12
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск