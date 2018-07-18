Грозовой фронт нарушил электроснабжение 266 населенных пунктов Беларуси

Минск, 18 июля. Грозовой фронт, который прошел по территории Беларуси в минувшие сутки, нарушил электроснабжение 266 населенных пунктов страны.



По данным ГПО "Белэнерго", отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.



Как сообщает МЧС, в результате порывов ветра до 22 метров в секунду пострадали три населенных пункта в Молодечненском районе Минской области. Повреждены кровли 24 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и шести сельскохозяйственных зданий.



Зафиксированы 44 случая падения деревьев в Минске (29 случаев), в Гродненской (2), в Минской (5) и в Могилевской (8) областях; повреждены 16 легковых автомобилей.



В Минске по улице Кальварийской, 1, в результате опрокидывания порывом ветра торговой палатки травмированы парень и девушка 1998 года рождения, которые госпитализированы.



В Минске выпавшими осадками (15 мм при среднемесячной норме 89 мм) были подтоплены три административных помещения, многоквартирный жилой дом, три участка дорог и пешеходная зона по улицам Революционной и Комсомольской. Произошла приостановка движения (до 55 минут) пяти троллейбусных и восьми автобусных маршрутов.



Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.