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Дата распечатки: 18.07.2018 15:12
 
18.07.2018 14:11 Общество

Ежегодно посольство Италии выдает белорусам около 30 тысяч виз

Минск, 18 июля. Ежегодно посольство Италии выдает белорусам около 30 тысяч виз, сообщил БелаПАН новый посол Италии в Беларуси Марио Бальди. Примерно треть этих виз выдаются детям, которые едут в Италию на оздоровление, уточнил он.

Посол отметил, что Италия — одна из стран, которая наиболее активно участвует в помощи белорусским детям из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. "Сразу после Чернобыля многие представители [благотворительных] организаций побывали здесь, увидели, что ситуация критическая, организовали отдых детей, — рассказал Марио Бальди. — Врачи заметили, что здоровье детей после четырех—шести недель пребывания в Италии улучшилось, особенно если отдыхали где-то возле моря — уровень цезия снижался на 30%. Таким образом, началось активное движение солидарности, многие итальянские семьи решили принимать на каникулы детей из Беларуси".

По информации посла, за эти годы в Италии на оздоровлении побывали около 500 тысяч белорусских детей.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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