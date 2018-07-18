Граждане Италии ежегодно усыновляют около 100 белорусских детей

Минск, 18 июля. Ежегодно граждане Италии усыновляют около 100 белорусских детей, сообщил в интервью БелаПАН новый итальянский посол в Беларуси Марио Бальди.



Он подчеркнул, что Италия — единственная страна, с которой у Беларуси есть двустороннее соглашение по усыновлению.



"Это очень деликатная тема, роль посольства здесь заключается в выдаче визы ребенку по завершении всех процедур по усыновлению, — отметил Марио Бальди. — Основные контакты происходят между Национальным центром по усыновлению Беларуси и Комитетом по международному усыновлению Италии. Ясно, что это очень сложный процесс, в который вовлечены государственные структуры областного и районного уровней, социальные работники, итальянский и белорусский суды. Посольство старается содействовать быстрейшему прохождению всех процедур".



По словам дипломата, сейчас в Италии наблюдается некоторый спад как национального, так и международного усыновления. "Перед тем как ехать в Минск, я встречался с председателем Комитета по международному усыновлению, — рассказал Марио Бальди. — Она отметила, что экономический кризис сказался и на усыновлении, в том числе на усыновлении из Беларуси. Но Беларусь все же остается среди первых стран по числу усыновленных итальянцами детей".