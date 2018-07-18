Посол Италии: Содействовать привлечению туристов в Беларусь могло бы увеличение для иностранцев срока безвизового пребывания

Минск, 18 июля. В 2017 году Италия заняла третье место по числу иностранных туристов, посетивших Беларусь, сообщил в интервью БелаПАН новый итальянский посол Марио Бальди.



При этом он отметил, что Беларусь не является очень известным и популярным туристическим направлением для итальянцев.



"По данным итальянской статистики, в 2017 году Беларусь посетили 10 тысяч итальянцев, — сказал Бальди. — Несмотря на то что Беларусь не очень известна, многие итальянцы принимают решение приехать сюда. Многие из них являются либо родителями приемных детей, либо друзьями белорусских семей, чьи дети ездили в Италию. Они хотят познакомиться со страной происхождения белорусского ребенка".



По мнению посла, увеличение срока безвизового пребывания иностранцев в Беларуси могло бы содействовать привлечению туристов.



Дипломат рассказал, что за два месяца пребывания в Беларуси успел съездить в Мир, Несвиж, Гомель, Гродно и Могилев. "Я только вернулся из Витебска, где был на праздновании "Славянского базара". У вас очень красивая страна, — подчеркнул Марио Бальди. — Чего хочет турист? Безопасности, чистых гостиниц, хороших дорог и кого-нибудь, кто говорит на его родном языке или на английском. Беларусь по многим пунктам находится впереди. Как турист, а не как посол, я хочу сказать, что у меня сложилось очень положительное впечатление об этих аспектах в Беларуси. Те люди, которых я встречал, старались помочь".



"Но я немного говорю по-русски — это мне, конечно, помогает, — добавил посол. — Для туриста, который не говорит по-русски, может быть сложно. Хотя и в Италии, если не говоришь по-итальянски, могут возникнуть сложности. Но идеальных стран ведь не существует".



По мнению Марио Бальди, отдых в Беларуси подойдет тем туристам, которые любят "сельскую местность, спокойствие, хорошую еду и благородство людей".