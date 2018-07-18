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Дата распечатки: 18.07.2018 13:22
 
18.07.2018 12:40 Спорт

Белорусский хоккеист Егор Шарангович подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилс"

Минск, 18 июля. Белорусский 20-летний нападающий Егор Шарангович подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Девилс", сообщил форвард в своем "Инстаграме".

"Наступает новый этап в моей карьере. Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал. Я очень рад подписать контракт с "Нью-Джерси Девилс" — так прокомментировал это событие Шарангович.

Белорус подписал так называемый контракт новичка сроком на три года. В соответствии с ним Шарангович будет находиться в системе клуба — то есть данный контракт не означает, что Егор будет выступать в НХЛ. "Нью-Джерси" может использовать Шаранговича как в фарм-клубе в АХЛ, так и в главной команде в НХЛ.

"Конечно, НХЛ — это мечта детства! Получается, стал на шаг ближе к этой мечте. Но сейчас надо еще больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира", — сказал форвард в интервью пресс-службе ХК "Динамо-Минск".

Шарангович был задрафтован "Нью-Джерси" в этом году в пятом раунде под общим 141-м номером. С 2013 года Шарангович находился в системе "Динамо-Минск". В прошлом сезоне сыграл 47 матчей в КХЛ и набрал 12 (4+8) очков. Игрок национальной сборной Беларуси. Напомним, что в сезоне 2017/18 в НХЛ не выступал ни один белорус.
Александр Ванкович, БелаПАН.

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