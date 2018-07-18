"Репортеры без границ" потребовали отмены судебного приговора журналисту Дмитрию Галко

Минск, 18 июля. Международная организация "Репортеры без границ" потрясена суровым приговором белорусскому журналисту-фрилансеру Дмитрию Галко и требует его отмены. Об этом говорится в заявлении организации, которое распространено 18 июля.



17 июля суд Советского района Минска признал Галко виновным в насилии в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК Беларуси) и приговорил его к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемая химия). Суд также постановил взыскать с Галко 850 рублей компенсации морального и материального ущерба в пользу участкового инспектора милиции Юрия Чиркова, который проходил по делу в качестве пострадавшего.



В заявлении "Репортеров без границ" отмечается, что сам Галко охарактеризовал процесс как политически мотивированный. Также международная организация напоминает, что Галко "известен своими репортажами из Украины и критикой белорусского правительства, а до ареста работал на независимом новостном сайте "Белорусский партизан".



Как отмечается в заявлении, если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, "Галко придется четыре года спать в лагере, работать там, где ему скажут, и дважды в день отчитываться перед властями".



"Репортеры без границ" также напоминают, что Беларусь заняла 155-е место из 180 стран по индексу свободы прессы в 2018 году."В последние месяцы власти ввели дополнительные ограничения на свободу прессы, включая беспрецедентную волну штрафов для независимых журналистов и принятие еще более драконовского закона о СМИ", — говорится в заявлении.



Инцидент произошел 25 ноября 2017 года. Сын Галко праздновал с друзьями день рождения в квартире в Минске. На шум прибыли сотрудники милиции. Галко не пускал их в квартиру. Завязалась потасовка. По версии обвинения, Галко нанес не менее двух ударов в голову участковому милиционеру капитану Юрию Чиркову, разбил ему телефон, а также порвал куртку участковому милиционеру лейтенанту Вадиму Казановскому.



Двое молодых людей, пришедших на день рождения, получили травмы, убегая от правоохранителей через балкон. Журналиста, его сына и еще нескольких подростков доставили в отделение милиции. Выяснилось, что некоторые молодые люди были в нетрезвом состоянии. На следующий день подростков отпустили, а Галко-старшего доставили в Центр изоляции правонарушителей. 27 ноября его осудили за мелкое хулиганство и оштрафовали.



В декабре в отношении Галко было возбуждено уголовное дело. Вскоре вместе с сыном он уехал в Украину, но потом вернулся и был задержан на границе.



На суде Галко не признал вины. Он считает, что милиционеры проникли в квартиру и находились в ней незаконно, а их показания по делу противоречивые.